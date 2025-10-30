Halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi kurtarılamadı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde halı saha maçı yapmak için arkadaşlarıyla sahaya giden 55 yaşındaki Neytullah Salmi, maç sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Hızla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salmi’ye ilk müdahaleyi saha içerisinde yaptıktan sonra Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırdı. Neytullah Salmi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MAÇTA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Kalp krizi sonucu vefat eden Neytullah Salmi'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Salmi'nin cenazesi, Mazıdağı'nın Şanlı köyünde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.