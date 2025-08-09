Menü Kapat
30°
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar

Türkiye'de geleneksel hale gelen ve birçok fubolseverin yaptığı spor olan halı saha maçında, sakatlanmalar da beraberinde gelebiliyor. Yine bir yaralanma vakası bu kez emsal niteliği taşıyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha maçında düşerek yaralanma nedeniyle açılan davada, gerekli önlemleri almayan halı saha işletmecisinin 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı onadı.

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar
3. Hukuk Dairesi kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı.

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar

Dairenin kararına göre, İstanbul'da arkadaşlarıyla halı sahaya giden kişi, maç yaparken dengesini kaybederek düştü ve saha tellerinin kenarında bulunan beton duvara kafasını çarparak yaralandı. Kafatası çatlayan, bu kapsamda beyin ameliyatı geçiren, 2 ay yoğun bakımda tedavi gören ve yüzünde sabit iz kalan kişi, yeterli önlemlerin alınmadığını ileri sürerek işletmeye davası açtı.

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar

Dava kapsamında savunma yapan halı saha işleticisi, yaralanan davacıya ehliyetsiz kişilerin müdahale etmesine engel olunup, derhal 112 acilden ambulans istendiğini, yaralının hastaneye ulaştırıldığını, olaydan 5 ay önce yenilenen halı sahada olası yaralanmalara karşı mevzuatta yer alan önlemlerin alındığını ve sorumluluklarının bulunmadığını ileri sürdü.

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar

Yargılamayı yapan mahkeme, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda "davalının tam kusurlu olduğu", olay nedeniyle davacının yüzde 16 oranında meslekte kazanma gücü kaybı yaşadığı tespitleri karşısında davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme, halı sahayı 1 milyon 61 bin 830 lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Halı saha işletmesi, olayda kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, karara itiraz etti.

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, halı saha işletmesini, meydana gelen yaralanmaya ilişkin gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle kusurlu bularak, tazminat ödenmesi kararını onadı.

Milyonluk halı saha tazminatı! Yargıtay'dan emsal karar

Dairenin kararında, yerel mahkemece olaya ilişkin gerekli inceleme ve araştırma yapılarak, hukuki esaslar çerçevesinde karar alındığı, bilirkişi raporunda da işletmenin sorumlu bulunduğu belirtilerek, hükmün onanmasına karar verildiği bildirildi.

ETİKETLER
#yargıtay
#yaralanma
#tazminat
#kusur
#Halter Saha
#Gündem
