Hedeflerinde ev hanımları vardı! Evde ek iş vaadiyle 100 milyonluk dev vurgun

İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda; 'evde sabun paketleme', 'çorap paketleme' gibi ilanlarla binlerce kişiyi dolandıran şebeke çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin yaklaşık 100 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takipte olduğu nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Çetenin; Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında 'Evde ek iş fırsatı', 'Sabun paketleyerek para kazan', 'Çorap paketleme işi' başlıklı ilanlarla özellikle ev hanımlarını hedef aldığı belirlendi.

BAHANELER SUNUP PARA İSTEDİLER

İlanlara başvuran vatandaşlardan ise sigorta ücreti, kaparo, vergi ücreti, dosya masrafı, kargo bedeli gibi gerekçelerle para talep edildi.

SAHTE EVRAK GÖNDERDİLER

Dolandırıcıların, vatandaşların güvenini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sahte logolarla düzenlenmiş belgeler gönderdiği, sahte vergi levhaları ve şirket isimleri kullanarak yasal bir firma gibi görüntü verdikleri belirlendi.

100 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPMIŞLAR

İzmir'de 19 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı, şüphelilerin banka hesapları incelendiğinde Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ve toplamda yaklaşık 100 milyon TL’lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin izini süren ekipler, 13 Mayıs 2025 sabahı saat 05.30'da İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.