İzmir alarm veriyor! Barajlar dibi gördü

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de azalan yağışlar nedeniyle barajlar alarm veriyor. Kentin içme suyunun büyük kısmını sağlayan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi yüzde 15'e kadar düştü.

2024 yılında yüzde 30 doluluk oranına sahip olan barajda, suların büyük ölçüde çekildiği gözlemlendi. Barajda suyun gerilemesiyle birlikte yerleşim alanları belirgin hale gelirken, ortaya çıkan manzara su tasarrufunun ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

FOTOĞRAFLAR KORKUNÇ TABLOYU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Tahtalı Barajı’nın 2010 yılındaki doluluk oranıyla bugünkü durumu arasındaki fark, çekilen fotoğraflarla net şekilde gözler önüne serildi. O dönem tamamen su altında olan Bulgurca Camii, artık açıkça görülebiliyor.

"SU SEVİYESİ YÜZDE 3-5 SEVİYELERİNE KADAR İNEBİLİR"

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Çalışma Kurulu Üyesi, Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’in su krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaşar, barajların dolum döneminin Kasım-Nisan arası olduğunu hatırlatarak yaz aylarında yaşanan seviye düşüşlerinin normal olduğunu ancak yanlış yönetimin asıl sorunu büyüttüğünü vurguladı. İzmir'deki su kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin, yağışların az olması halinde Eylül ayında yüzde 3-5 seviyelerine kadar inebileceğini söyledi. Yaşar, "İzmir’in ana su kaynağı Tahtalı Barajı yüzde 15,19 seviyesine düştü, bu son yılların en düşük oranı. Bu düşüş Eylül ayında yüzde 3-5 seviyelerine kadar inebilir. Barajların dolum dönemi Kasım-Nisan arasıdır; yazın seviyeler hep düşer. Sorun, yanlış su yönetimidir, kuraklık değil. Barajlar doluyken bile yüzde 55-60 oranında yer altı suyu kullanılmaya devam edildi. Manisa’daki yer altı suyu 500 metreye kadar düştü ve İzmir hala buradan su çekiyor. Bu bilinçsiz kullanım Gölmarmara gibi kaynakları kuruttu. İzmir’de su tüketimi yazın yüzde 40 artıyor. Çünkü halk, bahçe sulama, balkon yıkama, süs bitkileri sulaması gibi işlerle suyu israf ediyor. Belediyeler hala hobi bahçeleri açıyor ve suyu boşa harcıyor. Oysa kurakçıl peyzaj sistemine geçilmeli ve su tasarrufu sağlanmalıydı" dedi.

"BİLİMSEL SU YÖNETİMİ EKSİK, BELEDİYELERDE HİDROJEOLOGLAR YOK"

Belediyelerin su yönetimi konusunda eksik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Türkiye’de kişi başı su potansiyeli bin 310 metreküp, İzmir’de sadece 600 metreküp. Bu, su fakirliği demektir. Buna rağmen bilimsel su yönetimi eksik, belediyelerde hidrojeologlar yok. Tarımda gereksiz su tüketen ürünler azaltılmalı, gerekirse yasaklanmalı. Avrupa’da olduğu gibi yasaklar, kısıtlamalar ve tasarruf önlemleri şart. Su kaynakları havza bazlı planlanmalı, su yönetimi siyasete alet edilmemelidir. Yer altı suları acil durumlar için korunmalı, barajlar doluyken asla tüketilmemelidir. Çünkü su varsa yaşam vardır" diye konuştu.