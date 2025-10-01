Başakşehir'de plastik deposunda korkutan yangın

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir depoda çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Saat 23.00 sıralarında plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

YANGIN TÜM İŞ YERİNİ SARDI

Alevler kısa sürede tüm iş yerine yayıldı. İtfaiye ekipleri binanın her iki tarafından yangına müdahale etti. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bulundu.

ALEVLER 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Öte yandan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.