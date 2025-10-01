Menü Kapat
Başakşehir'de plastik deposunda korkutan yangın

İstanbul Başakşehir'de plastik malzemelerle dolu bir depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm iş yerini saran alevler, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmadı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2025
saat ikonu 02:33
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 14:03

'un ilçesindeki Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir depoda çıkan büyük paniğe neden oldu.

Saat 23.00 sıralarında plastik malzemelerin olduğu iki katlı depodan sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi.

Başakşehir'de plastik deposunda korkutan yangın

Yangının çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu , polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Başakşehir'de plastik deposunda korkutan yangın

YANGIN TÜM İŞ YERİNİ SARDI

Alevler kısa sürede tüm iş yerine yayıldı. İtfaiye ekipleri binanın her iki tarafından yangına müdahale etti. Bölgeye şerit çeken polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı hazır bulundu.

Başakşehir'de plastik deposunda korkutan yangın

ALEVLER 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Alevler yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Başakşehir'de plastik deposunda korkutan yangın

ÖLÜ VEYA YARALI YOK

Öte yandan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu tespit edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatan ekipler, yangının çıkış sebebini araştırıyor.

ETİKETLER
#istanbul
#yangın
#başakşehir
#itfaiye
#depo
#Mağduriyet
#Metal Iş Sanayi
#Bastakşehir
#Metal İş Sanayi Sitesi
#Yaşam
