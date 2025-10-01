Menü Kapat
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gazze'de TRT için görev yapan Yahia Barzaq İsrail saldırısında şehit oldu! iletişim Başkanı'ndan açıklama

Gazze'de TRT için görev yapan Gazeteci Yahia Barzaq, dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrail'in saldırısında şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, acı olay sonrası açıklama yaparak İsrail'in gazetecilere sistemli saldırısıyla gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyeceğini, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerini belirtti.

Gazze'de TRT için görev yapan Yahia Barzaq İsrail saldırısında şehit oldu! iletişim Başkanı'ndan açıklama
'in 'ye yönelik sistemli ve soykırıma varan saldırılarında 70 bine yakın Filistinli can verirken insanlık dramının yaşandığı bölgede pek çok de devlet terörünün kurbanı oldu

TRT'nin Gazze'deki serbest çalışanı, Gazeteci Yahia Barzaq İsrail'in saldırı sırasında şehit oldu. Barzaq'ın İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarından önce yenidoğan fotoğrafçılığı yaptığı öğrenildi.

Gazze'de TRT için görev yapan Yahia Barzaq İsrail saldırısında şehit oldu! iletişim Başkanı'ndan açıklama

İLETİŞİM BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Barzaq'ın şehit edilmesiyle ilgili bir açıklamada bulunarak "İsrail yönetiminin, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarla insanlık ve suçlarını asla gizleyemeyeceklerini belirtti.

Duran yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest Gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı 'Fotoğraflarımda Kalan Gazze' belgeselinde hikâyesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı." ifadelerini kullandı.

Gazze'de TRT için görev yapan Yahia Barzaq İsrail saldırısında şehit oldu! iletişim Başkanı'ndan açıklama

Duran, "İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahkûm edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT Ailesi'ne başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun." mesajını paylaştı.

https://x.com/burhanduran/status/1973132008810311765

TRT GENEL MÜDÜRÜ: ÇOK ÜZGÜNÜZ

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ise acı olayla ilgili yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüz. Gazze'de TRT için görev yapan gazeteci Yahia Barzaq kardeşimiz katil İsrail'in saldırısında maalesef şehit düştü. Rabbim rahmet eylesin. İsrail, gazetecileri katlederek işlediği insanlık suçlarını gizleyemeyecek, döktüğü her damla kanın hesabını er ya da geç verecek!" ifadelerini kullandı.

https://x.com/zahidsobaci/status/1973121927960207644

