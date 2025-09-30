Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Katar Başbakanı Al Sani Trump'ın Gazze Planı'ndaki detaya dikkat çekti: Belirsizlik var

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’ye ilişkin planıyla ilgili konuşarak plandaki belirsizliklere dikkat çekti. Al Sani, İsrail'in bölgeden çekilmesiyle ilgili net ifadelerin yer alması gerekliliğine işaret ederek planın geliştirilmesine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Katar Başbakanı Al Sani Trump'ın Gazze Planı'ndaki detaya dikkat çekti: Belirsizlik var
Başbakanı Al Sani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, ’de müzakereleri ve ABD Başkanı Donald 'ın açıkladığı Gazze Planı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

Al Sani, “Gazze planının temel amacı savaşı durdurmaktır. Ancak planın açıklığa kavuşturulması ve özellikle ’in çekilmesi gereken bölgeler ve Gazze’nin idaresi gibi konular üzerinde daha fazla müzakere yapılması gerekiyor.” dedi.

KATAR VE MISIR PLANI HAMAS'A İLETTİ

Katar’ın, Mısır ile birlikte söz konusu planı heyetine ilettiğini kaydeden Al Sani, “Görüşmeler genel çerçevede gerçekleşti. Hamas sorumlu bir tavır sergileyerek öneriyi inceleyeceklerini bildirdi. Nihai tutum ise diğer Filistinli gruplarla istişare sonrası açıklanacak.” diye konuştu.

Katar Başbakanı Al Sani Trump'ın Gazze Planı'ndaki detaya dikkat çekti: Belirsizlik var

"AYRINTILAR ÜZERİNDE ÇALIŞILMALI"

Gazze'yle ilgili planın, Gazze’de bir yönetimine işaret ettiğini, bu konunun da Washington ile detaylıca müzakere edileceğini vurgulayan Al Sani, Katar’ın önceliğinin “savaşı, açlığı, ölümleri ve zorla göçü durdurmak” olduğunu belirterek, “Şu an sadece genel prensipler ortaya konmuş durumda, ayrıntılar üzerinde çalışılması gerekiyor.” ifadesini kullandı.

"İSRAİL'İN ÇEKİLMESİYLE İLGİLİ DETAY BELİRSİZ"

Planın en net unsurunun “savaşın durdurulması” olduğunu söyleyen Al Sani, çekilme konusunun ise daha fazla açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, ABD’nin sunduğu planın savaşın durdurulması yönünde net bir madde içerdiğini, ancak İsrail’in çekilmesine ilişkin detayların hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti. Al Sani, “Bu mesele Washington ile tartışılmalı ve daha açık hale getirilmelidir.” dedi.

"NETANYAHU'NUN ÖZRÜ LÜTUF DEĞİL, EN TEMEL HAKTIR"

Katar Başbakanı ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Doha’ya yönelik saldırılar nedeniyle dile getirdiği özre de değinerek, “Bu bir lütuf değil, en temel haktır. Asıl önemli olan benzer ihlallerin tekrarlanmaması yönünde taahhütte bulunulmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Katar Başbakanı Al Sani Trump'ın Gazze Planı'ndaki detaya dikkat çekti: Belirsizlik var

"MISIR VE TÜRKİYE İLE ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DEKİ SAVAŞI VE FELAKETİ DURDURMAK"

Katar Başbakanı Al Sani, yapılacak Gazze arabuluculuk toplantısına Mısır ve Türkiye’nin de katılacağını hatırlatarak, planın kabul edilmesi halinde, Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilere destek sağlayacak mekanizmalara katılmaya hazır olduklarını vurguladı.

Al Sani, Trump tarafından ortaya konan planın henüz ilk aşamalarında olduğunu belirterek, “Arabulucular, bu planı Filistinlilerin haklarını koruyacak bir yola dönüştürmeye çalışıyor.” ifadesini kullandı.

“Şu anki odak noktamız Gazze’de savaşın, açlığın, ölümlerin ve zorla göçün durdurulmasıdır” diyen Al Sani, planın yalnızca genel ilkeler ortaya koyduğunu, ayrıntıların ise müzakerelerle şekilleneceğini söyledi.

Arap ve İslam ülkelerinin Filistinlilerin topraklarında kalabilmesi ve iki devletli çözümün sağlanabilmesi için yoğun çaba gösterdiğini kaydeden Al Sani, Mısır ve Türkiye ile birlikte Hamas heyetiyle yapılan görüşmelerde en temel hedefin savaşı bir an önce durdurmak olduğunu vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklanmıştı.

Trump, planın taraflarca kabul edilmesi halinde savaşın derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını açıklamıştı. Katar ve Mısır ise Trump'ın Gazze planını Hamas'a iletmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına göre, ülkesinin Gazze'nin çoğu bölgesindeki işgalinin devam edeceğini ve bağımsız Filistin devleti kurulmayacağını iddia etmişti.

Trump'ın Beyaz Saray'da açıkladığı Gazze ateşkes ve esir takası planına değinen Netanyahu, plana göre, "Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağını buna karşın İsrail'in Gazze'nin çoğundaki işgalinin devam edeceğini" savunmuştu.

Trump'ın planına göre "Filistin devletinin kurulmasının" kesinlikle gerçekleşmeyeceğini ileri süren Netanyahu, ne Trump'ın ne kendisinin böyle bir şey açıklamadığını dile getirmişti.

