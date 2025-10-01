Galatasaray Şampiyonlar Ligi puan durumu! Liverpool galibiyeti sonrası güncel sıralama

Kategoriler
Avrupa kupalarında bu sezon ülkemizi 3 ekip temsil ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde ise Samsunspor sahne alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool ile kozlarını paylaşan Galatasaray'ın elde ettiği skor sonrası Şampiyonlar Ligi puanı araştırılıyor.
Victor Osimhen'in penaltıdan attığı gol sonrası maç 1-0 sarı-kırmızılıların lehine sonuçlandı.
Bu neticeyle birlikte Galatasaray grup etabında puanını 3'e çıkardı.
Galatasaray maç fazlasıyla güncel tabloda 18. sıraya yükseldi.
Şampiyonlar Ligi güncel lig aşaması sıralaması şöyle:
1 - Bayern Münih - 6
2- Real Madrid - 6
3 - Inter - 6
4 - Tottenham - 4
5 - PSG - 3
6 - Atletico Madrid - 3
7 - Marsilya - 3
8 - Sporting Lizbon - 3
9 - Club Brugge - 3
10 - Royale Union Saint-Gilloise - 3
18 - Galatasaray - 3