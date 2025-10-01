Galatasaray Liverpool maç sonu kaç kaç? Güçlü rakibini devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında Galatasaray ile Premier Lig devi Liverpool kozlarını paylaştı.

Galatasaray, 671 gün sonra seyircisi önünde bir UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılıların 1-0’lık galibiyetiyle tamamlandı.

Galibiyeti getiren golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Teknik patron Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 1-0 kazandıkları mücadelenin ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.

Buruk, galip gelmelerine rağmen birçok fırsat veren ve etkisiz oyun sergileyen ekibinden Sallai, Sara, Icardi, Sane ve Eren Elmalı’yı Liverpool sınavında kulübeye çekti.

Deneyimli hoca, bu futbolcuların yerine Jakobs, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan ve Osimhen'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Böylece Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen 4 resmi mücadele aradan sonra ilk 11’de maça başladı.

Ayrıca Leroy Sane, ilk kez bir karşılaşmaya yedek olarak çıktı ve maçı kulübede bitirdi.

Bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 3'e çıkardı ve maç fazlasıyla 19. sırada yer aldı.

Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez mağlup olan Liverpool ise 3 puan ve maç fazlasıyla 16. sırada konumlandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Bodo/Glimt’i konuk edecek. Liverpool ise aynı tarihte Frankfurt deplasmanında sahne alacak.