TGRT Haber
Yaşam
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler

Kocaeli’de bir çelik firmasının satın alma sorumlusunun hurda karşılığı izinsiz avans aldığı ve hurda çıkışlarını farklı isimlerle yaptığı iddiaları üzerine usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Sorumlunun yaklaşık 205 milyon 645 bin vurgun yaptığı ortaya çıktı. MASAK incelemesinde belirlenen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlarından yürütülen soruşturma, firmanın yönetim kurulu üyelerinin şikayeti üzerine başlatıldı. İddiaya göre, firmada satın alma sorumlusu olarak görev yapan M.K., şirket yönetimine danışmadan birçok kez hurda malzeme karşılığında avans aldı. Ayrıca üretim sonucu ortaya çıkan hurda malzemelerin farklı isimler altında firma dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Bu iki yöntemle şirketin toplam 205 milyon 645 bin 255 lira 90 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, bir firmanın satın alma sorumlusu M.K. liderliğindeki şüphelilerin şirketi 205 milyon TL'den fazla zarara uğrattığı tespit edilerek 9 kişi tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma soruşturması başlatıldı.
Firmanın satın alma sorumlusu M.K.'nın şirket yönetimine danışmadan hurda malzeme karşılığı avans alması ve hurda malzemeleri usulsüzce dışarı çıkarması iddia edildi.
Şirketin bu yöntemlerle toplam 205 milyon 645 bin 255 lira 90 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.
MASAK incelemesi sonucu belirlenen 15 şüpheliden 9'u tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı veya adli kontrol şartıyla salıverildi.
Hurda bahanesiyle 206 milyon liralık vurgun! Neler yapmış neler

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Başsavcılık tarafından ’tan alınan hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 15 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden İ.T., V.T. ve S.D. kolluktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen M.D., H.K., H.K., T.M.S., S.S., Ş.K., T.D., E.Ç. ve Ö.S. isimli 9 şüpheli tutuklanırken, Y.S., B.K.K. ve M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

