Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız

IBAN ile para transferi her ne kadar hayatı kolaylaştırsa da hukuki açıdan da birçok riski içinde barındırıyor. Bu kapsamda pek çok kişinin aklına gelmeyen konulardan biri de para gönderilen kişinin başka suçlar nedeniyle takipte olması. Böylesi bir durumda para gönderen kişinin de mağdur durumuna düşmesi oldukça olası. Bu nedenle uzmanlar para transferinde açıklama kısmının doldurulmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 12:32

IBAN ile para gönderme işlemi, günümüzde alışverişten kira ödemelerine kadar pek çok alanda gerçekleştiriliyor. Ancak oldukça basit ve tehlikesiz olduğu düşünülen bu yöntem bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.

IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız

0:00 85
HABERİN ÖZETİ

IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
IBAN ile para gönderme işlemleri yaygınlaşsa da, ödemeyi yapan kişi açısından hukuki riskler barındırabilmektedir.
İşletmelerin komisyon ödememek veya belge düzenlememek için müşterilerinden IBAN yoluyla tahsilat yapmak istemesi.
Nakit bulundurmak istemeyen veya kredi kartı kullanmayan kişilerin IBAN ile ödeme yapması.
Para transferi yapılan IBAN'ın suç gelirleri veya başka nedenlerle takip altında olması, gönderen kişi için hukuki sorunlara yol açabilir.
IBAN ile para transferlerinde yasal sorumluluk altına girmemek için açıklama kısmını doldurmak kritiktir.
Ödemenin bir işletmeye yapılması durumunda, IBAN numarasının işletmeye kayıtlı olup olmadığına dikkat edilmelidir.
Açıklama kısmına yazılacak ifadelerle ödemenin neden yapıldığının delillendirilmesi önem taşır.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız

Kredi kartı komisyonu ödememek veya fiş ve fatura kesmek istemeyen işletmeler, müşterilerinden IBAN yolu ile tahsilat yapmak istiyor. Diğer yandan yine kredi kartı kullanmak istemeyen ya da üzerinde nakit bulundurmayan şahıslar da IBAN ile para göndererek ödeme işlemini tamamlamak istiyor. Ancak sebebi ne olursa olsun bu davranış ödemeyi yapan kişi açısından riskler taşıyor.

Çünkü yapılan kişinin paylaştığı IBAN’ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorunlara yol açabiliyor.

IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız

YAPMAYAN YANAR

IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerinde yasal sorumluluk altına girilmemesi için dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var. Bunlardan en önemlisi ise para transferindeki açıklama kısmını doldurmak. Ne için ödeme yapılmışsa bunu açıkça bildirmek.

Aynı zamanda eğer ödeme bir işletmede yapılacaksa IBAN numarasının işletmeye kayıtlı olup olmadığına da dikkat edilmesi de olası risklerden korunmanın yollarından biri.

Uzmanlar özellikle açıklama kısmına yazılacak ifadeler ile ödemenin neden yapıldığının delillendirilmesinin kritik önem taşıdığının altını çiziyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
IBAN paylaşanlara kötü haber! ‘Bilmiyordum’ demek savunma değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
IBAN için uzmanlardan çok kritik 'para' uyarısı! Milyonları ilgilendiren tehlike! Bunu yapan yandı
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#para transferi
#Finansal Güvenlik
#İBAN
#Hukuki Riskler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.