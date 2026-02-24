IBAN ile para gönderirken dikkat! Yapmazsanız yanarsınız

IBAN ile para gönderme işlemi, günümüzde alışverişten kira ödemelerine kadar pek çok alanda gerçekleştiriliyor. Ancak oldukça basit ve tehlikesiz olduğu düşünülen bu yöntem bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.

Kredi kartı komisyonu ödememek veya fiş ve fatura kesmek istemeyen işletmeler, müşterilerinden IBAN yolu ile tahsilat yapmak istiyor. Diğer yandan yine kredi kartı kullanmak istemeyen ya da üzerinde nakit bulundurmayan şahıslar da IBAN ile para göndererek ödeme işlemini tamamlamak istiyor. Ancak sebebi ne olursa olsun bu davranış ödemeyi yapan kişi açısından riskler taşıyor.

Çünkü para transferi yapılan kişinin paylaştığı IBAN’ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorunlara yol açabiliyor.

YAPMAYAN YANAR

IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerinde yasal sorumluluk altına girilmemesi için dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var. Bunlardan en önemlisi ise para transferindeki açıklama kısmını doldurmak. Ne için ödeme yapılmışsa bunu açıkça bildirmek.

Aynı zamanda eğer ödeme bir işletmede yapılacaksa IBAN numarasının işletmeye kayıtlı olup olmadığına da dikkat edilmesi de olası risklerden korunmanın yollarından biri.

Uzmanlar özellikle açıklama kısmına yazılacak ifadeler ile ödemenin neden yapıldığının delillendirilmesinin kritik önem taşıdığının altını çiziyor.