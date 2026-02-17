Menü Kapat
IBAN paylaşanlara kötü haber! ‘Bilmiyordum’ demek savunma değil

Üniversite öğrencileri, son dönemde özellikle gençleri hedef alan ve "hesap kiralama" yöntemiyle kara para aklayan suç örgütlerine karşı uyarıldı. Kürsüye çıkarak öğrencilere seslenen savcılar "masum bir ek gelir" gibi sunulan bu tuzağın, gençleri mahkemelerde sanık sandalyesine oturttuğunu anlattı.

IBAN paylaşanlara kötü haber! ‘Bilmiyordum’ demek savunma değil
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen seminerde, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri banka hesabı ve IBAN kiralama yöntemleriyle işlenen dolandırıcılık suçlarına karşı uyarıldı. KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "Banka Hesabı Kiralama, Masum Gibi Görünen Büyük Tehlike" konulu programa, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcıları Tolga Özcan, Ercan Akın, Cihat Karakaya, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

IBAN paylaşanlara kötü haber! ‘Bilmiyordum’ demek savunma değil

“GENÇLER HEDEF ALINIYOR”

Programda konuşan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Adalet Bakanlığı ve HSK'nın gençleri hedef alan dolandırıcılık suçlarına karşı başlattığı mücadeleye değindi. Akgün, "Buradaki amacımız, yarın veya sonraki süreçlerde hayatınızda önünüze çıkabilecek olan yasal veya yargısal engellere takılmadan, cep telefonu, bilgisayar veya banka sistemleri üzerinden işlenebilecek dolandırıcılık ve sahtecilik suçlarına maruz kalmamanız için şimdiden uyarıcı mekanizmayı harekete geçirmek. Gençler hedef alınıyor. Gerek içerden gerekse dışardan, ulusal veya uluslararası yapılar, tamamen gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alacak şekilde örgütlü bir yapıya bürünmüş vaziyette çalışmalarını yürütüyorlar" dedi.

“KÂR VAADİYLE IBAN İSTİYORLARSA BİLİN Kİ DOLANDIRICILIKTIR”

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz da öğrencilere "kolay para" vaatlerine kanmamaları uyarısında bulundu. Yılmaz, "Hepimiz IBAN kullanıyoruz. Şüpheliler ve organize suç liderleri sizlerden IBAN isteyebilir ve bunun karşılığında para vaat edebilirler. Kimse kimseye babasının hayrına 3 bin, 5 bin, 10 bin lira vermez. Sizden kâr vaadiyle IBAN istiyorlarsa bilin ki bu dolandırıcılıktır. Kimseyi hakim, savcı, polis, asker diye arayıp para istemezler. Böyle bir durumda bizzat adliyeye gelerek teyit edebilirsiniz" diye konuştu.

IBAN paylaşanlara kötü haber! ‘Bilmiyordum’ demek savunma değil

“IBAN BİLGİLERİ VE ATM KARTLARI KESİNLİKLE BAŞKASINA KULLANDIRILMAMALI”

Cumhuriyet Savcısı Tolga Özcan ise banka ve kredi kartı bilgilerinin paylaşılmasının hukuki sonuçlarına dikkati çekerek, dolandırıcılık suçunun kanundaki karşılığını anlattı. Özcan, "Bir ilan sitesine verilen sahte bir ilanla binlerce kişiye ulaşılabiliyor. Sosyal medya ve alışveriş siteleri üzerinden yapılan satış ilanlarıyla vatandaşlar mağdur ediliyor. Banka hesapları, IBAN bilgileri ve ATM kartları kesinlikle başkasına kullandırılmamalı. Az parayla çok para kazanma vaatlerine itibar edilmemeli. 'Oda arkadaşım istedi', 'Tanıdığım biri para kazanmak ister misin?' dedi' şeklindeki savunmalar bizi ikna etmiyor. Hesabınızı kullandırdığınızda dosyada şüpheli olursunuz" şeklinde konuştu.

“'BİLMİYORDUM' DEMEK SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRMAZ”

Bilişim Suçları Bürosu'nda 3 yılda 3 bin 400 dosyayı incelediğini aktaran Cumhuriyet Savcısı Ercan Akın, bu dosyaların 1200'ünde iddianame düzenlendiğini kaydetti. Bu tür suçların sabıka kaydına işlendiğini ve iş hayatını olumsuz etkilediğini hatırlatan Akın, "Bu noktada 'Bilmiyordum' demek sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Bu tür suçlar sabıka kaydınıza yansır ve ileride iş hayatınızı olumsuz etkiler. Hat ve hesapların üçüncü kişilere kullandırılması nedeniyle asıl faile ulaşmak zorlaşır. Hattınızı, hesabınızı, IBAN'ınızı kimseye vermeyin. Hesabınıza gelen şüpheli parayı da kabul etmeyin" ifadelerini kullandı.

IBAN paylaşanlara kötü haber! ‘Bilmiyordum’ demek savunma değil

“TELEFONUNUZA GELEN LİNKLERE KESİNLİKLE TIKLAMAYIN”

Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya da internetteki "faizsiz kredi" ve "görev yap para kazan" ilanlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Karakaya, "500 bin ya da 1 milyon lira faizsiz kredi vaadiyle sizden kimlik bilgisi ve mobil bankacılık şifresi istenebiliyor. Bu şekilde hesaplar ele geçiriliyor. 'Görev yap, para kazan' sistemlerinde hesaplarınıza yüklü para giriş-çıkışı yaptırılarak suç gelirinin aktarımına aracılık ettirilebiliyor. Siz kazandığınızı sanırsınız ama aslında dolandırıcılık zincirinin parçası olursunuz" diye konuştu.

Karakaya ayrıca, "Telefonunuza gelen linklere kesinlikle tıklamayın. Cihazınız ele geçirilip görüntüleriniz üzerinden şantaj yapılabiliyor. Çocukların kullanıldığı müstehcen içeriklerin paylaşılması ve depolanması da ağır suçtur" uyarısında bulundu.

