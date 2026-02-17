Menü Kapat
 Özge Sönmez

IBAN'ını başkasına veren yanar! Savcılıktan çok net uyarı: 'Bir şey olmaz' demeyin

Son dönemlerde artan IBAN dolandırıcılığına karşı Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı panel düzenledi. Düzenlenen panelde "kart veya IBAN kiralama" olarak bilinen yöntemin yıkıcı sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekildi.

IBAN'ını başkasına veren yanar! Savcılıktan çok net uyarı: 'Bir şey olmaz' demeyin
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
13:12
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
13:12

Son dönemde özellikle gençlerin "kolay para" vaadiyle IBAN bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşması üzerine yetkililer harekete geçti. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirilen panelde IBAN paylaşmanın ne denli tehlikeli olabileceğine dikkat çekildi. Cumhuriyet savcıları, IBAN bilgilerini 3. şahıslarla paylaşmanın hapis cezasına kadar gidebileceğini bildirdi.

IBAN'ını başkasına veren yanar! Savcılıktan çok net uyarı: 'Bir şey olmaz' demeyin

FİNANSAL ALTYAPI OLARAK KULLANILIYOR

Panelde konuşan Cumhuriyet savcıları, suç örgütlerinin banka hesaplarını ve IBAN bilgilerini nasıl kullandığını, hesap sahiplerinin çoğu zaman doğrudan suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını örnek vakalar üzerinden anlattı. Özellikle "kart veya IBAN kiralama" olarak bilinen yöntemin, organize suç yapıları tarafından finansal altyapı olarak kullanıldığına dikkat çekildi.

IBAN'ını başkasına veren yanar! Savcılıktan çok net uyarı: 'Bir şey olmaz' demeyin

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Deren Özkol ise programın amacının gençlerde farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, dijital çağda suç tiplerinin değiştiğini vurguladı. Özkol, suçluların artık fiziksel olarak bir araya gelmeden, farklı şehirlerde hatta ülkelerde faaliyet gösterebildiğini ifade ederek, bilişim yoluyla işlenen dolandırıcılık suçlarının klasik yöntemlere göre daha yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini kaydetti.

IBAN'INIZI KİMSEYLE PAYLAŞMAYIN

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılığın yalnızca teknik bir mesele olmadığını dile getiren Özkol, bu tür suçların bankacılık sistemine ve dijital ticarete duyulan güveni zedelediğini, bireylerin ekonomik güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini belirtti. IBAN ve kart kiralama yönteminin suçun izini sürmeyi zorlaştırdığını ifade eden Özkol, gençleri hesap bilgilerini hiçbir şartta başkalarına vermemeleri konusunda uyardı.

Panelde, "Sadece hesabımı kullandırdım" düşüncesinin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığına dikkat çekilerek, bu tür eylemlere karışan kişilerin adli soruşturma, dava süreci ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği hatırlatıldı.
Yetkililer, gençlerin kısa vadeli kazanç vaadiyle hareket etmemesi gerektiğini vurgulayarak, IBAN ve banka hesap bilgilerinin paylaşılmasının telafisi güç mağduriyetlere yol açabileceğini bildirdi.

