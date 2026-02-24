İBB inşaatı bahane etti yolun ortasına koydu, tepkilere kulak asmıyor

Şişli'de Meşrutiyet Mahallesi Samanyolu Sokak'ta İBB'nin başlattığı inşaat bölgedeki ticareti durdurdu. Belediye trafoyu yolun ortasına taşıdı, cadde trafiğe kapandı bir kaldırım yayanın kullanamayacağı hale geldi.

ESNAFTAN İBB'YE TEPKİ: 1,5 YILDIR TRAFO DIŞARIDA

Çevredeki esnaf, iş yerlerinin trafo nedeniyle görülmediğini, gelirlerinin azaldığını gerekçe göstererek duruma tepki gösterdi.

AA muhabirine konuşan terzi Ahmet Beyaz, trafonun bir an önce kalkmasının kendileri için iyi olacağını söyledi.

Beyaz, bu durumun işlerini etkilediğini ifade ederek "Tüm esnaf arkadaşlar şikayetçi, bir buçuk yıldır trafo dışarıda. Diğer taraftan gelen insanlar burayı kapalı sanıyorlar." dedi.

"İŞLER OLUMSUZ ETKİLENDİ, MÜŞTERİ GELMİYOR"



Sokakta tekstil üzerine faaliyet gösteren iş yerinin sahibi Murat Çubuk ise trafonun orada bulunmasının işlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Çubuk, "Yol trafiğe açıktı, şu an yolu da kullanamıyoruz. Esnafımız zor ve mağdur durumda çünkü mal yükleyip, indiremiyor. Uzaktan taşımak zorunda kalıyorlar. Trafo nedeniyle müşterilerimiz başka yerlere kayıyor." diye konuştu.