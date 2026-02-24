İDDEF Gazze’de yıkıntılar arasında umut sofraları kuruyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ağır saldırılar ve yıkımın gölgesindeki Gazze’de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor. Yıkıntıların arasında kurulan uzun iftar sofraları, ışıklandırmalar ve Ramazan süslemeleriyle birlikte mazlum halka umut oluyor.



İDDEF ekipleri, 2026 yılı Ramazan çalışmaları kapsamında Gazze’de yüzlerce kişilik iftar organizasyonları düzenliyor. Moloz yığınlarının arasında kurulan sofralarda sıcak yemekler ikram edilirken, çocuklar için düzenlenen etkinlikler ve ilahi grubu eşliğinde gerçekleştirilen programlarla Ramazan’ın heyecanı yeniden hissediliyor.





Yıkımın ortasında kurulan bu sofralar, yalnızca bir yemek organizasyonu değil, aynı zamanda birlik, dayanışma ve moral kaynağı oluyor. İDDEF ekipleri, bir an olsun soykırım ve saldırıların ağır yükünü unutturarak çocukların yüzünde tebessüm oluşturmayı hedefliyor.





İDDEF, 2026 yılı Ramazan çalışmalarını “Seninle Bereketlensin” sloganıyla sürdürürken, Gazze başta olmak üzere 56 ülkede 310 bölgede gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Gazze’de kurulan iftar sofralarıyla Ramazan’ın bereketi ve kardeşlik ruhu yaşatılıyor.



Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere destek olmak için www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 621 00 65 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak bağışta bulunabiliyor. Ayrıca Sofranı Paylaş projesi kapsamında ister bireysel ister aile ve arkadaşlarıyla iftar verebiliyor, GAZZE yazıp 7230’a SMS göndererek 50 TL destek sağlayabiliyor.