Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun çarşamba günü yapılacak bazı seferleri iptal edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 02:00
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 02:04

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

HABERİN ÖZETİ

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle 18 Şubat Çarşamba günü İDO ve BUDO'nun birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi.
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 18 Şubat Çarşamba günü bazı seferlerini iptal etti.
İptaller, özellikle İstanbul ve Bursa arasındaki deniz ulaşımını vurdu.
Yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncel duyuruları resmi kanallardan takip etmeleri çağrısı yapıldı.
İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 18 Şubat Çarşamba günü iptal edilen seferleri şunlar:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'NUN 8 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. BUDO'nun 18 Şubat Çarşamba günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:

07.00 Mudanya-Kabataş
08.00 Kabataş-Mudanya
09.30 Mudanya-Kabataş
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş
11.30 Kabataş-Mudanya
11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

YOLCULARA UYARI

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.

Meteoroloji uzmanı gün vererek uyardı! Sıcaklıklar düşecek, sağanak kuvvetli vuracak
