İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 18 Şubat Çarşamba günü iptal edilen seferleri şunlar:

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa

BUDO'NUN 8 SEFERİNE FIRTINA ENGELİ

Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. BUDO'nun 18 Şubat Çarşamba günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.

İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:

07.00 Mudanya-Kabataş

08.00 Kabataş-Mudanya

09.30 Mudanya-Kabataş

09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş

11.30 Kabataş-Mudanya

11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya

YOLCULARA UYARI

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.