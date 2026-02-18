İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Kategoriler
Marmara Denizi'nde etkili olan şiddetli fırtına deniz ulaşımını vurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) 18 Şubat Çarşamba günü iptal edilen seferleri şunlar:
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa
Marmara Bölgesi'nde etkisini artıran olumsuz hava şartları, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. BUDO'nun 18 Şubat Çarşamba günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferler iptal edildi.
İptal edilen seferler şu şekilde açıklandı:
07.00 Mudanya-Kabataş
08.00 Kabataş-Mudanya
09.30 Mudanya-Kabataş
09.30 Mudanya-Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş
11.30 Kabataş-Mudanya
11.30 Kabataş-Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya
Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtirken, yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına güncel duyuruları resmi kanallar üzerinden takip etmeleri çağrısında bulundu.