İETT otobüsü bariyerlere saplandı! Sürücü alkollü çıktı: 2 yaralı

D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde meydana gelen olayda, İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

0.42 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi. Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.