İETT otobüsüne müdahale eden işçilere otomobil çarptı: 5 yaralı

İstanbul
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde arızalanan bir İETT otobüsüne müdahale eden işçiler faciayı yaşadı.
Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.