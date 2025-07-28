Park halindeki tır, 5 aracı ezip geçti! O anlar kamerada

İstanbul Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı’nda sabah saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, T.Ç. yönetimindeki bir TIR, seyir halindeyken bir taksiyle çarpıştı. Kazanın ardından her iki sürücü tutanak tutulmak üzere araçlarından indi. Bu sırada TIR, yokuş aşağı kaymaya başladı. Kayan tır park halindeki araçlara çarptı. 5 aracın birbirine girdiği kazada, tır bir marketin duvarına çarparak durabildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.