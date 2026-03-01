Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İftar hazırlığı faciaya dönüştü: Düdüklü tencere genç kadını yaktı

Ağrı'da iftar vakti yemek hazırlığı sırasında patlayan düdüklü tencere faciaya dönüştü. 26 yaşındaki genç kadının yüzünde ve vücudunda 2. Derece yanıklar oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.03.2026
saat ikonu 12:21
|
GÜNCELLEME:
01.03.2026
saat ikonu 12:21

Taşlıçay ilçesinin Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki Dilek Şahin, iftar için evdeki sobada düdüklü tencereyle mercimek çorbası pişirdi. 2 çocuk annesi Şahin, iftar saati yaklaşınca aceleyle sobanın üstündeki düdüklü tencereyi alıp yere koymak istedi. Bu sırada havası alınmadan sallanan tencerenin patlamasıyla Şahin'in yüzü ve vücudunda ağır yanıklar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ekiplerce Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

“YÜZÜME ELİMİ SÜRDÜĞÜMDE ET PARÇASI GELİYORDU”

Tedavisi süren Şahin, düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almasıyla patlama olduğunu, başka bir şeyi hatırlamadığını söyledi. Patlama esnasında sofrada bulunan çocuklarına bir şey olmamasına çok sevindiğini belirten Şahin, tencerenin çok eski olmadığını ifade etti.

Havasını almadan düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almaya çalıştığını dile getiren Şahin, "Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım." dedi.

İftar hazırlığı faciaya dönüştü: Düdüklü tencere genç kadını yaktı

“KAPI ÇALDIĞINDA BİLE DÜDÜKLÜ TENCERENİN SESİ GELİYOR”

Şahin, merkezdeki doktor, hemşire ve personelin kendisine anne şefkatiyle baktığını söyledi.
Sürekli gözünün önüne bomba gibi patlayan düdüklü tencerenin geldiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:
"İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor."

"YÜZÜMÜ GÖRÜNCE KORKUYORLAR”

Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Şahin, "Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm." dedi. Gözyaşlarını tutamayan Şahin, "Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor." ifadelerini kullandı.

“TENCERENİN GÜVENİLİRLİĞİ VE SABIRLI OLMAK”

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın genel durumunun iyi olduğunu, bu tarz vakalarla sık karşılaştıklarını dile getirdi.
Özellikle düdüklü tencerelerin lastiklerinin eskimesi, tencereye çok su doldurulması ya da yemek piştikten sonra havasını alınmadan tencerenin sallanması gibi durumlarda patlama söz konusu olabileceğine dikkati çeken Nohutçu, "Düdüklü tencere kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli şey lastik bakımı, tencerenin güvenilirliği ve sabırlı olmak. Yani hemen ocaktan indirip açmak patlamaya ve ciddi derin yanıklara neden olur hatta yanık dışında kapağın yüze fırlamasıyla kırıklar da olabilir." diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Komşularını canından bezdirdi! Tencere sesleri mahalleyi birbirine kattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BİM Aktüel ürünler kataloğu 6-9 Ocak 2026 Salı: Termos, düdüklü tencere, kitaplık...
ETİKETLER
#Acil Müdahale
#Güvenlik Uyarısı
#Yüz Yanığı
#Düdüklü Tencere Patlaması
#Ramazan Kazası
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.