İftar hazırlığı faciaya dönüştü: Düdüklü tencere genç kadını yaktı

Taşlıçay ilçesinin Aşağı Dumanlı köyünde yaşayan 26 yaşındaki Dilek Şahin, iftar için evdeki sobada düdüklü tencereyle mercimek çorbası pişirdi. 2 çocuk annesi Şahin, iftar saati yaklaşınca aceleyle sobanın üstündeki düdüklü tencereyi alıp yere koymak istedi. Bu sırada havası alınmadan sallanan tencerenin patlamasıyla Şahin'in yüzü ve vücudunda ağır yanıklar oluştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen ekiplerce Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

“YÜZÜME ELİMİ SÜRDÜĞÜMDE ET PARÇASI GELİYORDU”

Tedavisi süren Şahin, düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almasıyla patlama olduğunu, başka bir şeyi hatırlamadığını söyledi. Patlama esnasında sofrada bulunan çocuklarına bir şey olmamasına çok sevindiğini belirten Şahin, tencerenin çok eski olmadığını ifade etti.

Havasını almadan düdüklü tencereyi sobanın üzerinden almaya çalıştığını dile getiren Şahin, "Ben yandım başkası yanmasın. Tencere patladığında hemen çocuklarıma baktım, onlara bir şey olmamıştı. Kızım, 'Anne yüzüne bak' dedi, yüzüme elimi sürdüğümde et parçası geliyordu, aynaya baktıktan sonra bayılmışım." dedi.

“KAPI ÇALDIĞINDA BİLE DÜDÜKLÜ TENCERENİN SESİ GELİYOR”

Şahin, merkezdeki doktor, hemşire ve personelin kendisine anne şefkatiyle baktığını söyledi.

Sürekli gözünün önüne bomba gibi patlayan düdüklü tencerenin geldiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"İftar için çorba pişirmiştim, düdüklü tencere sobanın üstündeydi. Yemekleri koymak için aceleyle tencereyi yere bırakacaktım, ezan da okunmak üzereydi. Daha yere koymadan salladım, düdüklü tencere patladı. Düdüklü tencereyi çok dikkatli kullansınlar, havasını alsınlar. Kapı çaldığında bile düdüklü tencerenin sesi geliyor, o ses hala aklımda. Olayın etkisinden kurtulamadım, gözümün önünden hiç gitmiyor."

"YÜZÜMÜ GÖRÜNCE KORKUYORLAR”

Çocuklarını çok özlediğini dile getiren Şahin, "Büyük kızımın bugün doğum günü. Yanında olamadığım için çok üzgünüm." dedi. Gözyaşlarını tutamayan Şahin, "Yüzümü görünce korkuyorlar, çocuklarımla görüntülü konuşamıyorum, sürekli 'Anne yanıma gel', 'O yüzündekini çıkar' diyorlar. Allah razı olsun eltim kızlarıma bakıyor." ifadelerini kullandı.

“TENCERENİN GÜVENİLİRLİĞİ VE SABIRLI OLMAK”

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da hastanın genel durumunun iyi olduğunu, bu tarz vakalarla sık karşılaştıklarını dile getirdi.

Özellikle düdüklü tencerelerin lastiklerinin eskimesi, tencereye çok su doldurulması ya da yemek piştikten sonra havasını alınmadan tencerenin sallanması gibi durumlarda patlama söz konusu olabileceğine dikkati çeken Nohutçu, "Düdüklü tencere kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli şey lastik bakımı, tencerenin güvenilirliği ve sabırlı olmak. Yani hemen ocaktan indirip açmak patlamaya ve ciddi derin yanıklara neden olur hatta yanık dışında kapağın yüze fırlamasıyla kırıklar da olabilir." diye konuştu.