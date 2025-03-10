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 | Murat Makas

İftar sofrasının vazgeçilmezi! Yabancı turistler de peşinde: İşte ayva kebabının fiyatı

Gaziantep'in mevsimsel lezzetlerinden ayva kebabı Ramazan ayında çok ilgi görüyor. Yabancı turistlerin de sevdiği lezzetin bu yıl fiyatı 460 TL. Ayva kebabının pişirilme şekli de dikkat çekiyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 15:24

Ramazan ayında birçok vatandaş sahur ve iftarda yöresel lezzetleri tatmak istiyor. Gaziantep'in mevsimsel lezzetleri de ilgi görürken restoran ve lokantalarda yoğunluk yaşanıyor.

AYVA KEBABI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Ramazan'a özel yemekler arasında en çok tüketilenlerden biri olan ayva kebabı, misafirlerin favorisi haline geldi. Mevsimsel bir lezzet olan ayva kebabı, yalnızca belirli aylarda hazırlanıyor ve odun ateşinde pişirildikten sonra özel nar ekşili sos ile tatlandırılıyor. Bakır sahanda dinlendirilen kebap, kısık ateşte demlenerek servis ediliyor. Bu özel lezzet, misafirlerden tam not alıyor. Restoran yetkilileri, şimdiye kadar müşterilerinden olumsuz bir geri dönüş almadıklarını ve herkesin yemeklerden memnun ayrıldığını belirtti.

FİYATI 460 TL

Ramazan'da en çok tüketilen yemeklerle ilgili bilgi veren Restoran şefi Yusuf Pektaş, "Misafirlerimizin büyük kısmı yerli ve yabancı turistlerden oluştuğu için restoranımızda hareketlilik yüksek. Ramazan'a özel yemeklerimizden özellikle yuvarlama çok fazla tüketiliyor. Aynı zamanda Ramazan Bayramı yaklaşırken, yuvarlamayı merak eden misafirlerimizin talebi de artmış durumda. Kebap çeşitlerimiz arasında özellikle ayva kebabı büyük ilgi görüyor. Mevsimsel bir kebap olan ayva kebabı, sadece belirli aylarda hazırlanıyor ve bizim özel tariflerimizden biri. Odun ateşinde pişiriliyor ve nar ekşili sosla lezzetlendiriliyor. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, bakır sahanda dinlendiriliyor ve kısık ateşte demlenerek servis ediliyor. Ayva kebabımızın fiyatı 460 TL'dir" dedi.

Ayva kebabını ilk kez deneyenlerden Günçe Erdal da, "Ayva kebabını çok duydum. Ben de denemek istiyorum. Lezzetinin güzel olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kebap hangi yöreye aittir?
Bin yılı aşkın süredir Anadolu topraklarında yapılan kebabın anavatanı Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'dir. Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Mersin kebap konusunda ilk sıralarda yer almaktadır.
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