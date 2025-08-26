Menü Kapat
 Baran Aksoy

İHA destekli operasyon! Van'da bir eve baskın yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde İHA ve helikopter destekli bir eve düzenlenen operayonda; 5 adet el bombası ile 2 adet tüfek ile fişek ele geçirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
09:36
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
09:39

'da ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve İmha Şube Müdürlüğünce yapılan düzenlenen operasyonda; İHA ve helikopter destekli düzenlenen operasyonda ilçesinde bir evde arama yapıldı.

Yapılan aramada; 180 adet 7.62 fişek, 5 adet savunma tipi el bombası 4 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, 6136 SKM ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla 24 Ağustos 2025 tarihinde ilimiz Başkale ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada; 180 adet 7.62 fişek, 5 adet savunma tipi el bombası 4 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Heckler Koch G3 marka piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır"

