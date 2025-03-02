İki aile arasındaki kavgada kan aktı! Ölü ve yaralılar var

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde iki aile arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde aralarında husumet bulunan Kalkan ve Baktemur aileleri sabah saatlerinde Iğdır kent merkezinde kavga etti. Olayın ardından iki taraf köye doğru hareket ederken, Katırlı köyü yakınlarında başlayan kavga silahlı çatışmaya döndü.

Kurşnların hedefi olan Osman Kalkan ve Çetin Kalkan hayatını kaybederken, Şaban Baktemur ve Eyüphan Kalkan da yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Güvenlik güçleri köyde ve hastanede yoğun önlemler alırken, bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.