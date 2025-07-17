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 | Bengül Arıca

İki araç çaldı! İfadesi 'pes' dedirtti

Adana’da, iki ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı tespit edilen hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı yakalandı. 54 suç kaydı bulunan hırsız ifadesinde "Alkollüydüm, neden çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 10:19

'da iki ayrı araç hırsızlığına karışan şüpheli yakayı ele verdi. Sokakta yürürken park halindeki bir otomobili gören 33 yaşındaki Yiğit S, aracın kelebek camını kırarak içeri girdi. Düz kontak yaparak otomobili çalıştıran şüpheli, bir süre araçla gezdikten sonra, aracı yol kenarına bırakıp ortadan kayboldu.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Aracının yerinde olmadığını fark eden sahibi A.G., durumu polise bildirdi. Oto Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği belirlenen şüphelinin, hırsızlık, yaralama ve tehdit gibi suçlardan 54 kaydı bulunan Yiğit S. olduğu tespit edildi.

İki araç çaldı! İfadesi 'pes' dedirtti

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Yapılan detaylı araştırmada Yiğit S.’nin, 10 Mayıs’ta Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi’nde yine park halindeki bir aracı çaldığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde her iki hırsızlığı da hatırlamadığını söyleyerek, "Araçları çaldığım sırada alkolün etkisindeydim. Ne yaptığımı bilmiyorum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yiğit S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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ETİKETLER
#adana
#hırsızlık
#Araç Hırsızlığı
#Yasa Dışı Faaliyet
#Alkol Etkisi
#Yaşam
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