Yaşam
Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan

İki bardak çayı 300 liraya satıyorlardı: Denetimlerde pişman oldular

İzmir’in Narlıdere ilçesinde iki bardak çayın 300 liraya satılması üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde düzenlenen denetimde kamuya açık alanlarda izinsiz kurulan seyyar düzeneklere müdahale edildi.

İki bardak çayı 300 liraya satıyorlardı: Denetimlerde pişman oldular
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
16:35
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
16:35

Bölgedeki şikayetleri değerlendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde çalışma başlattı. Sosyal medyada yer alan iddiaları ve vatandaşların başvuruları üzerine ’de kamuya açık alanlarda izinsiz faaliyet gösteren seyyar satıcıların müdahale edilirken, düzenekler kaldırıldı.

İki bardak çayı 300 liraya satıyorlardı: Denetimlerde pişman oldular

SEYYAR SATICILARA AİT EŞYALAR TOPLANDI

Yapılan denetimlerde seyyar satıcılara ait eşyalar toplandı. Ekipler tarafından 82 tabure, 25 plastik sehpa, 2 semaver ve 1 tost makinesi muhafaza altına alındı. Ayrıca 17 ateş ocağı ve 130 muhtelif malzemeye el konuldu. İzinsiz seyyar faaliyetlerin ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

İki bardak çayı 300 liraya satıyorlardı: Denetimlerde pişman oldular

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Sahilevleri başta olmak üzere kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Kamusal alanların düzeninin korunması, kent estetiğinin sağlanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kararlılık vurgusu yapıldı.

