Bursa'da yaşayan 21 yaşındaki Sefa Ünal, evlatlık olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşadı. İddiaya göre; Sefa doğduktan sonra annesi tarafından evlatlık verilmek istenmiş. O dönemde genç kadınla bağlantıları bulunan Gül H. ve Barış H. çifti, henüz 3 günlük olan Sefa'yı annesinden ayırarak, çocuk sahibi olamayan komşuları Döndü (56) ve Mülazım Ünal (58) çiftine 2 bilezik karşılığında evlatlık verilmesine aracılık etmiş. Ünal çifti, bebeğin evde dünyaya geldiğini beyan ederek herhangi bir hastane raporu olmaksızın ona Sefa adını vermi ve nüfuslarına kaydettirmiş.

ASKERDEN DÖNDÜĞÜNDE İTİRAF ETTİLER

Evlatlık olduğunu bilmeden büyüyen Sefa Ünal, askerlik hizmetini tamamladıktan sonra evine döndüğünde Ünal çiftinin gerçeği açıklamasıyla evlatlık olduğunu öğrendi.

2 BİLEZİK KARŞILIĞINDA EVLATLIK VERMİŞ

Ünal çifti, Sefa’nın 3 günlükken komşuları Gül H. ve Barış H. tarafından 2 bilezik karşılığında kendilerine getirildiğini söyledi. Gerçek ailesini bulmaya karar veren Sefa Ünal, komşusu Gül H’ye defalarca kim olduklarını sormasına rağmen cevap alamadı.

ÖZ ANNESİYLE GÖRÜŞTÜRMEK İÇİN 15 BİN TL İSTEDİ

İddiaya göre, bir süre sonra Gül H, kendilerine 15 bin lira verilmesi halinde İstanbul’dan bir kadın ayarlayarak annesiyle irtibat kurabileceğini söyledi. Ancak Ünal çifti maddi imkansızlık nedeniyle bu parayı veremedi.

"BU SIR MEZARA KADAR BENİMLE GİDECEK"

Bunun üzerine Gül H, "Zor bulursunuz. Ölsem de Sefa’nın ailesinin kim olduğunu söylemeyeceğim, bu sır mezara kadar benimle gidecek" diyerek ısrarlara rağmen bilgi vermeyi reddetti.

"BİR DEDİĞİM İKİ EDİLMEDİ"

Kendisini evlatlık alan ailesiyle çok iyi bir hayat yaşadığını belirten Sefa Ünal, "21 yıllık hayatım çok iyi geçti, el üstünde tutuldum. Bir dediğim iki edilmedi. Belki kendi öz çocukları olsaydı bu kadar çok sevmezlerdi, bir dediğimi hiçbir zaman ikiletmediler" ifadelerini kullandı.

ARACI OLAN KOMŞUSUNA SESLENDİ

Gerçek ailesini sadece komşusu Gül H.’nin bildiğini söyleyen Sefa Ünal kendisine seslenerek, "Ben 3 günlükken beni aileme veren komşuma sesleniyorum. Elini vicdanına koy, senin de çocukların var. O kadar çok şey yaşandı ki iyisiyle, kötüsüyle bu kadar geldi. Kaç aydır psikolojim, mental sağlığım iyi değil. Ben ne olursa olsun öğrenmek istiyorum. Ailem öldüyse de mezarına gitmek istiyorum. Hayattalarsa dünya gözüyle bir oturup konuşmak istiyorum. Ne olur elini vicdanına koy, artık bana gerçekleri söyle" dedi.

"ANNEM KİM DEYİNCE KAHROLUYORUM"

Gerçeği bir tek komşusu Gül H.’nin bildiğini söyleyen Döndü Ünal, "Sefa evlatlık olduğunu öğrendikten sonra Gül bana geldi, ‘Sen bana 15 bin lira ver, ben İstanbul’dan bir kadın tutayım, Sefa’yla annesinin arasını bulsun’ dedi. Benim o kadar bütçem yok ki zaten, eşim inşaatta çalışıyor. Sefa’nın anneye, babaya hiç bir şeye ihtiyacı yok. Yavrumun evi barkı var, ben onu çok seviyorum. Ama annem kim deyince ben kahroluyorum, çok üzülüyor. Evde mi doğdu, hastanede mi belli değil. Her şey Gül’de bitiyor. Gerçeği bir tek o biliyor" diye konuştu.