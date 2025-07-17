İki lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı! Takla atarak durabildi

Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Alper G. kullandığı otomobil ile kavşakta U dönüşü yapmak istediği esnada ana yoldan gelen ve Mehmet G.’nin kullandığı lüks marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil takla atarak kaldırım üzerinde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücü Mehmet G.’yi kazaya karışan diğer sürücü Alper G. çıkarttı.

FECİ KAZAYI ANLATTI

Gazetecilere olayı anlatan yabancı plakalı otomobil sürücüsü Alper G. "Gündüz çok sıcak olduğu için evden çıkmadım. Akşam saatlerinde de hava almak için dolaşmaya çıkmıştım. Bu caddeye girdiğimde ileride yolun kapalı olduğunu hatırladım. Bu nedenle bu kavşaktan geri dönmek istedim. Kavşağa geldiğimde baya yavaşladım. Baktım gelen yok giden yok. Aracın burnunu çıkarttığım anda aracın hava yastıklarının patladığını gördüm. Adam flaş gibi geldi. Araç içindeki sürücüyü ben kendim çıkarttım. Çıkarttıktan sonra ambulans gelene katar oturmasını söyledim. Ben aracımın kontağını kapatıp gelene kadar arkadaş kayboldu" şeklinde konuştu.