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 | Özge Sönmez

İki lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı! Takla atarak durabildi

Nevşehir’de iki aynı marka iki lüks otomobil çarpıştı. Otomobillerden birisi takla atarak durabildi. Feci kazada 2 sürücü yaralandı.

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İki lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı! Takla atarak durabildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 08:58

Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Alper G. kullandığı otomobil ile kavşakta U dönüşü yapmak istediği esnada ana yoldan gelen ve Mehmet G.’nin kullandığı lüks marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil takla atarak kaldırım üzerinde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine yerine sağlık, polis ve ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücü Mehmet G.’yi kazaya karışan diğer sürücü Alper G. çıkarttı.

İki lüks otomobil kafa kafaya çarpıştı! Takla atarak durabildi

FECİ KAZAYI ANLATTI

Gazetecilere olayı anlatan yabancı plakalı otomobil sürücüsü Alper G. "Gündüz çok sıcak olduğu için evden çıkmadım. Akşam saatlerinde de hava almak için dolaşmaya çıkmıştım. Bu caddeye girdiğimde ileride yolun kapalı olduğunu hatırladım. Bu nedenle bu kavşaktan geri dönmek istedim. Kavşağa geldiğimde baya yavaşladım. Baktım gelen yok giden yok. Aracın burnunu çıkarttığım anda aracın hava yastıklarının patladığını gördüm. Adam flaş gibi geldi. Araç içindeki sürücüyü ben kendim çıkarttım. Çıkarttıktan sonra gelene katar oturmasını söyledim. Ben aracımın kontağını kapatıp gelene kadar arkadaş kayboldu" şeklinde konuştu.

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