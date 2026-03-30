Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İki saat içinde iki defa alkollü araç sürerken yakalandı: Cezaevinden izinli çıkan sürücü pes dedirtti

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, denetimlerde alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün ehliyetine el konuldu. Aynı sürücü yaklaşık iki saat sonra başka bir denetime takılırken, bir kez daha alkollü araç kullanmaktan ceza uygulandı.

Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri tarafından durdurulan U.E’nin alkollü olduğu tespit edildi. Mevzuat gereği sürücüye 25 bin lira kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Atatürk Bulvarı'nda alkollü araç kullanırken durdurulan U.E.'nin, yaklaşık 2 saat önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve toplamda yüksek miktarda ceza ile sürücü belgesine uzun süreli el konulduğu tespit edildi.
U.E. isimli sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Yaklaşık 2 saat sonra aynı sürücü, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde ehliyetsiz ve alkollü araç kullanırken tekrar durduruldu.
Bu ikinci ihlalde sürücüye 250 bin lira ceza uygulandı.
Toplamda 275 bin lira ceza kesilen U.E.'nin sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konuldu.
U.E.'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
2 SAAT ÖNCE EHLİYETİNE EL KONULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Kent genelinde devam eden denetimlerde, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan ekip tarafından durdurulan aracın sürücüsünün, yaklaşık 2 saat önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza uygulandı.
Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

