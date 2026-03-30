İki saat içinde iki defa alkollü araç sürerken yakalandı: Cezaevinden izinli çıkan sürücü pes dedirtti

Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde polis ekipleri tarafından durdurulan U.E’nin alkollü olduğu tespit edildi. Mevzuat gereği sürücüye 25 bin lira ceza kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kent genelinde devam eden denetimlerde, Han Mahallesi Erhan Caddesi'nde görev yapan ekip tarafından durdurulan aracın sürücüsünün, yaklaşık 2 saat önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 250 bin lira ceza uygulandı.
Toplamda 275 bin lira ceza kesilen ve sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konulan U.E'nin cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.