İlk teravih namazı sonrası tek tek zehirlendiler! Camide korku dolu anlar

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde teravih namazı sonrası Yeşilyazı Camisi’nde doğal gaz sobasından sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan vatandaşlardan 18’i Sivas’taki hastanelere sevk edilirken, 5 kişi ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanesi’ne yönlendirildi. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde bulunan Yeşilyazı Camisi’nde Ramazan ayının başlamasıyla kılınan teravih namazı sonrası doğal gaz sobasından sızan gazdan etkilenen 48 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

NAMAZ SONRASI RAHATSIZLANDILAR

Namaz sonrası evlerine dönen bazı vatandaşlar rahatsızlanarak Akıncılar İlçe Hastanesi’ne başvurdu. Rahatsızlananların sayısının artması üzerine 18 kişi ambulanslarla Sivas’taki hastanelere, 5 kişi ise ileri tedavi için Sivas Merkez Numune Hastanesi’ne sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayın camide kullanılan doğal gazlı radyant ısıtıcılardan kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. İhbarın ardından sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Hastaneye başvuran kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü bildirildi.