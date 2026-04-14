Instagram kullanıcıları, dünya genelinde yaşanan erişim sorunu nedeniyle uygulamaya girişte ciddi problemlerle karşılaşıyor.

HABERİN ÖZETİ Instagram çöktü mü: neden donuyor? 14 Nisan Instagram erişim sorunu son dakika Dünya genelindeki kullanıcılar, 14 Nisan 2026 tarihinde Instagram'a erişimde ciddi problemler yaşıyor. Instagram kullanıcıları uygulamaya girişte ekran donması ve yüklenmeme gibi sorunlarla karşılaşıyor. Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre, Instagram'da önemli bir erişim sorunu olduğu bildiriliyor. Henüz şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun global olduğu ve Türkiye sunucularında da devam ettiği belirtiliyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 14 NİSAN 2026?

Instagram’da erişim problemleri yaşanıyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar, özellikle ekran donması ve yüklenmeme gibi sorunlarla karşılaşıyor. Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre, Instagram’da önemli bir erişim sorunu olduğu bildiriliyor. Ancak konuya ilişkin henüz şirket tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Sorunun kaynağı ve ne zaman çözüleceği ise kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.

INSTAGRAM’DA SORUN MU VAR?

Instagram, günlük olarak en fazla kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya platformlarından birisi. Sık sık erişim problemleri yaşanan Instagram, kullanıcıları tarafından hedef haline geliyor. Sorunun global olduğu bilinirken erişim sorununu Türkiye sunucularında da devam ediyor. Erişim sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcıların ağ bağlantısını kontrol etmesi ve telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Global çapta yaşanan erişim sorunu nedeniyle Instagram uygulamasına hem mobil hem de masaüstü üzerinden girişte problemler yaşanıyor. Kullanıcılar, platforma erişememekle birlikte donma ve yüklenmeme gibi hatalarla da karşılaşıyor. Konuya ilişkin henüz resmî kurumlardan veya şirketten bir açıklama yapılmış değil. Gelişmeler oldukça haber içeriğine eklenmeye devam edilecektir.