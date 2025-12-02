Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İnternetten aldığı kahve hayatını kararttı! Kalbi durdu, entübe edildi: Uzmanlardan kritik uyarı

İzmir'de 32 yaşındaki bir vatandaş internetten aldığı zayıflama kahvesini tükettikten sonra dehşeti yaşadı. İçtikten sonra fenalaşan vatandaşın kalbi durdu Vatandaş entübe edilirken, konuyla ilgili Türk Eczacıları Birliği'nden uyarılar geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnternetten aldığı kahve hayatını kararttı! Kalbi durdu, entübe edildi: Uzmanlardan kritik uyarı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 13:17

İzmir'de zayıflama kahvesi adı altında 'doğal', 'bitkisel' ya da 'yan etkisiz' gibi süslü ifadelerle pazarlanan kahveyi alan 32 yaşındaki vatandaşın hayatı karardı. Satın aldığı kahveyi içen vatandaş kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran vatandaş entübe edilirken, Türk Eczacıları Birliği “Sağlığın kısa yolu yoktur; bu ürünler denetimsizdir ve hayati risk taşır.” diyerek uyarılarda bulundu.

İnternetten aldığı kahve hayatını kararttı! Kalbi durdu, entübe edildi: Uzmanlardan kritik uyarı

"HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Türk Eczacıları Birliği'nin 1 Aralık 2025 tarihli resmi hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada satılan kontrolsüz ürünlerin ciddi riskler taşıdığını belirtti. Açıklamada şu uyarılar öne çıktı: “Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ etiketiyle sunulan ürünlerin metabolizmayı hızlandırdığı iddiası gerçekçi değildir ve hayati tehlike oluşturabilir.”

İnternetten aldığı kahve hayatını kararttı! Kalbi durdu, entübe edildi: Uzmanlardan kritik uyarı

"SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.

İnternetten aldığı kahve hayatını kararttı! Kalbi durdu, entübe edildi: Uzmanlardan kritik uyarı

Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki 'kolay çözüm', 'sihirli formül' ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Dur' ihtarına uymadı bütün ekipler köşe bucak onu aradı! Kahve içerken yakalandı
Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisi yan yattı, çok sayıda öğrenci yaralandı
ETİKETLER
#sosyal medya
#sağlıklı yaşam
#insan sağlığı
#metabolizma
#Zayıflama Kahvesi
#Sahte Ilaç
#Türk Eczacıları Birliği
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.