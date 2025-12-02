İnternetten aldığı kahve hayatını kararttı! Kalbi durdu, entübe edildi: Uzmanlardan kritik uyarı

İzmir'de zayıflama kahvesi adı altında 'doğal', 'bitkisel' ya da 'yan etkisiz' gibi süslü ifadelerle pazarlanan kahveyi alan 32 yaşındaki vatandaşın hayatı karardı. Satın aldığı kahveyi içen vatandaş kısa süre sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran vatandaş entübe edilirken, Türk Eczacıları Birliği “Sağlığın kısa yolu yoktur; bu ürünler denetimsizdir ve hayati risk taşır.” diyerek uyarılarda bulundu.

"HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR"

Türk Eczacıları Birliği'nin 1 Aralık 2025 tarihli resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada satılan kontrolsüz ürünlerin ciddi riskler taşıdığını belirtti. Açıklamada şu uyarılar öne çıktı: “Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada ‘doğal’ veya ‘tamamen bitkisel’ etiketiyle sunulan ürünlerin metabolizmayı hızlandırdığı iddiası gerçekçi değildir ve hayati tehlike oluşturabilir.”

"SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN"

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.

Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki 'kolay çözüm', 'sihirli formül' ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın."