Yaşam
Editor
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama 2026: MEB İOKBS sınav yerleri açıklandı mı?

İOKBS giriş belgesi ve sınav detayları, sınav tarihinin yaklaşmasıyla tekrar gündeme geldi. Millî Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 bursluluk sınavı kılavuzu sonrası öğrenciler, sınav tarihi, giriş belgesi ve uygulama esasları hakkında bilgi arayışına geçti. İşte 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı rehberi…

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 14:06

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları () için geri sayım devam ederken, adaylar sınav giriş yerleri ve belge işlemlerine odaklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından dikkatler, giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe yöneldi.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürerken, sınav giriş belgeleri ve sınavın içeriği ile ilgili detaylar paylaşıldı.
2026 İOKBS giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce Millî Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak ve adaylar meb.gov.tr adresinden görüntüleyip çıktısını alabilecek.
Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak ve 80 soru, 100 dakika süre ile uygulanacak.
Sınav içeriği Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşacak.
2026 İOKBS sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
İOKBS GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2026 İOKBS kapsamında sınava katılacak öğrencilerin sahip olması gereken belgede: Adayın sınav merkezi, salon bilgisi, sıra numarası ve sınav tedbir hizmetlerine ilişkin detaylar yer alacak. Bu nedenle öğrencilerin sınavdan önce belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. 2026 İOKBS kapsamında sınava katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Adaylar, belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecek.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Sınav, tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adaylara dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilecek ve çözmeleri için 100 dakika süre verilecek. Sınav içeriği ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.

İOKBS SINAV İÇERİĞİ

İOKBS sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla standart bir formatta düzenleniyor. Çoktan seçmeli olarak hazırlanan 80 soru 4 seçenekli olacak. Sınava katılacak öğrenciler; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorumlu olacak.

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EKPSS sınav giriş belgesi 2026 açıklandı mı? ÖSYM EKPSS 2026 sınav tarihleri
İOKBS bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
7 Nisan sabahı bombası! Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için en kritik tarihi açıkladı
ETİKETLER
#bursluluk sınavı
#sınav giriş belgesi
#İokbs
#Meb Sınav Takvimi
#Bursluluk Sonuçları
#Yaşam
