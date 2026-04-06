İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi sorgulama 2026: MEB İOKBS sınav yerleri açıklandı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım devam ederken, adaylar sınav giriş yerleri ve belge işlemlerine odaklandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından dikkatler, giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe yöneldi.
2026 İOKBS kapsamında sınava katılacak öğrencilerin sahip olması gereken belgede: Adayın sınav merkezi, salon bilgisi, sıra numarası ve sınav tedbir hizmetlerine ilişkin detaylar yer alacak. Bu nedenle öğrencilerin sınavdan önce belgelerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. 2026 İOKBS kapsamında sınava katılacak öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgeleri, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından sınav tarihinden en az 7 gün önce erişime açılacak. Adaylar, belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden görüntüleyip çıktısını alabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2026 Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak. Sınav, tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Adaylara dört seçenekli toplam 80 soru yöneltilecek ve çözmeleri için 100 dakika süre verilecek. Sınav içeriği ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak.
İOKBS sınavı, öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek amacıyla standart bir formatta düzenleniyor. Çoktan seçmeli olarak hazırlanan 80 soru 4 seçenekli olacak. Sınava katılacak öğrenciler; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorumlu olacak.
MEB takvimine göre 2026 İOKBS sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB'in resmi sitesi üzerinden öğrenebilecek.