İpsala Sınır Kapısı’nın sevimli misafirleri: Kaçak yolla ülkeye sokmaya çalıştılar, aramada yakalandılar

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınırdan geçmek isteyen bir minibüsü, şüphe ve risk kriterleri kapsamında riskli olarak değerlendirdi.
Minibüs sürücüsü B.Ö. yapılan ön görüşmede aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını beyan ederken ekipler, sürücünün hareketlerinden şüphelendi ve minibüsü arama hangarına sevk etti.
Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınırken, hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.