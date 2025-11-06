Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

İş adamının korkunç ölümü! Babasını mezarının yanında bulundu

Denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan 46 yaşındaki iş adamı R.O. mezarlıkta ölü olarak bulundu. Asılı halde bulunan iş adamının ölümü şok oluşturdu.

İş adamının korkunç ölümü! Babasını mezarının yanında bulundu
Altınova ilçesinde yaşanan olan kan dondurdu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Başvuru üzerine ekipler inceleme başlattı. R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi.

ÖLÜMÜ ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

#yalova
#ölüm
#intihar
#denizcilik
#Altınova
#Yaşam
