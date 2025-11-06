İş adamının korkunç ölümü! Babasını mezarının yanında bulundu

Altınova ilçesinde yaşanan olan kan dondurdu. Bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya ulaşamayan ailesi ve yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Başvuru üzerine ekipler inceleme başlattı. R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi.

ÖLÜMÜ ŞOK ETKİSİ OLUŞTURDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.