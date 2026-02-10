Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

İş arkadaşlarının kız kardeşi için söylediklerini duyunca çıldırdı! Cinnet getiren gencin ifadesi ortaya çıktı

Adana'da 26 yaşındaki genç, iş yerinde çıkan "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları üzerine işten ayrılsa da dedikodulardan uzaklaşamadı. Çalışanların dedikodulara devam etmesi nedeniyle Ü.A., 4 eski mesai arkadaşını silahla vurdu. Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı.

İş arkadaşlarının kız kardeşi için söylediklerini duyunca çıldırdı! Cinnet getiren gencin ifadesi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
10:07
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
10:14

Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 26 yaşındaki Ü.A.'nın çalışma arkadaşları arasında "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları yükseldi. Duydukları karşısında sinirden çılgına dönen genç çareyi işi bırakmakta buldu. İşten ayrılsa da dedikoduların bitmediğini fark eden genç, silahla eski iş yerini bastı. Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı.

İş arkadaşlarının kız kardeşi için söylediklerini duyunca çıldırdı! Cinnet getiren gencin ifadesi ortaya çıktı

4 MESAİ ARKADAŞINI VURDU

Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi. Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İş arkadaşlarının kız kardeşi için söylediklerini duyunca çıldırdı! Cinnet getiren gencin ifadesi ortaya çıktı

"CİNNET GETİRDİM"

Şüpheli ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Bir an cinnet getirdim ve bilincimi kaybettim. Sonrasında hedef gözetmeden ateş açtım" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İş arkadaşlarının kız kardeşi için söylediklerini duyunca çıldırdı! Cinnet getiren gencin ifadesi ortaya çıktı
#Yaşam
TGRT Haber
