İş arkadaşlarının kız kardeşi için söylediklerini duyunca çıldırdı! Cinnet getiren gencin ifadesi ortaya çıktı

Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan 26 yaşındaki Ü.A.'nın çalışma arkadaşları arasında "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikoduları yükseldi. Duydukları karşısında sinirden çılgına dönen genç çareyi işi bırakmakta buldu. İşten ayrılsa da dedikoduların bitmediğini fark eden genç, silahla eski iş yerini bastı. Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı.

4 MESAİ ARKADAŞINI VURDU

Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedavilerinin ardından taburcu oldukları belirtildi. Şüpheli ise, polise teslim olmamak için iş yerinin çatısına çıkarak direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"CİNNET GETİRDİM"

Şüpheli ifadesinde, "Konuşmak için gitmiştim. Bir an cinnet getirdim ve bilincimi kaybettim. Sonrasında hedef gözetmeden ateş açtım" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

