 Şenay Yurtalan

İş yeri yanan esnaf yaptığı hareketle takdir topladı: Plaketle ödüllendirildi

Malatya'da fırıncı esnafı Yakup Korkmaz’ın iş yeri bir yıl önce çıkan yangında zarar gördü. AFAD esnafa zarar nedeniyle 1 milyon liralık yardım tahsis ederken, Korkmaz yardımın sadece gerçek zararı olan 120 bin liralık kısmını kabul etti. Dürüst esnafın bu hareketi Malatya Fırıncılar Odası tarafından teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

IHA
29.03.2026
10:53
29.03.2026
10:53

Sanayi Sitesi yanındaki konteyner iş yerlerinde çıkan yangının ardından mağdur olan esnaflara destek ödemesi yaptı. Her için yaklaşık 1 milyon tutarında sağlanan bu yardımı alan Yakup Korkmaz, dükkanındaki hasarın 120 bin lira olduğunu söyleyerek; geri kalan tutarı devlete iade etti.

İş yeri yanan esnaf yaptığı hareketle takdir topladı: Plaketle ödüllendirildi

Malatya'da bir esnaf, konteyner yangını sonrası AFAD'dan aldığı yardımın fazlasını devlete iade ederek örnek bir davranış sergiledi.
Malatya Sanayi Sitesi yanındaki konteyner iş yerlerinde çıkan yangının ardından AFAD, mağdur esnaflara yaklaşık 1 milyon lira destek ödemesi yaptı.
Yardım alan esnaf Yakup Korkmaz, dükkanındaki hasarın 120 bin lira olduğunu belirterek geri kalan tutarı devlete iade etti.
Bu durum üzerine Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, MESOB Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ve oda yönetim kurulu üyeleri Yakup Korkmaz'ı ziyaret ederek teşekkür etti.
MESOB Başkanı Şevket Keskin, Yakup Korkmaz'ın bu davranışının tüm topluma örnek olması gerektiğini vurguladı.
Yakup Korkmaz ise dürüstlüğü esnaf büyüklerinden öğrendiklerini belirterek, hak etmediği parayı alamayacağını ifade etti.
ÖRNEK HAREKET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Bu durumu duyan Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, kendi odasına üye olan esnafı için hazırladığı teşekkür plaketi ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ve oda yönetim kurulu üyeleri ile birlikte esnaf Yakup Korkmaz'ı işyerinde ziyaret ederek, bu örnek hareketi için teşekkür ettiler.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Şevket Keskin, bu davranışın tüm topluma örnek olması gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi Türkiye'de belki de ilk defadır. Böyle bir imkan doğmuştu, 1 milyon üzerinde para gelmişti. Sadece kendi masrafını, yani 120 bin lirayı alıp geri parayı iade eden belki de Türkiye'de tek esnaf sanatkar camiasıdır, fırıncıdır. Ben kendisine o yaptığı örnek hareketten dolayı bütün oda başkanlarım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bir davranış. İnşallah bundan sonra da bütün vatandaşlara örnek olur" dedi.

“BÜYÜKLERİMİZDEN BÖYLE GÖRDÜK”

Plaketi teslim alan esnaf Yakup Korkmaz ise esnaf büyüklerinden dürüstlüğü öğrendiklerini belirterek, "Biz hak etmediğimiz parayı alamayacağımızı büyüklerimizden, esnaf başkanlarımızdan, esnaf büyüklerimizden böyle gördük. Bu plaket için de Oda Başkanımız Mehmet Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Malatya Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi'nin Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu adına hazırladığı ve üzerinde "Odamız üyesi olarak göstermiş olduğunuz duyarlı davranış ve dürüst yaklaşımınız bizleri gururlandırmıştır. Örnek davranışınız için teşekkür eder, bundan sonraki hayatınızda sağlık ve mutluluklar dileriz.

