İş yerini kurşun yağmuruna tuttular! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Bayraklı ilçesinde dün meydana gelen olayda; bir araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, kurşun yağdırdı. Saldırganların açtığı ateş sonucu iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak iş yerine gelen S.D ve Y.D. yaralandı. Saldırının hemen ardından şüpheliler, olay yerinden geldikleri araçla hızla uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.E.’nin ağır yaralandığı, S.E, S.D ve Y.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan H.E. ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi’ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Tedavisi süren yaralılardan S.E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.D, D.D, E.D, S.D. ve M.D'yi olayda kullandığı değerlendirilen silah ile yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.