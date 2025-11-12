Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isimden dikkat çeken açıklama: "Yükleme hatası varsa..."

Gürcistan'da TSK'ya ait C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi hüzne boğan olayın ardından kargo uçağının neden düştüğüne dair sorulara cevap aranıyor... TGRT Haber canlı yayınına bağlanan uzman isim konuya iiişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

'dan havalanan 'ya ait askeri kargo uçağının 'da düşmesi sonucu 20 askerimiz oldu. Bölgeden aktarılan bilgilere göre; uçaktan ilk önce, muhtemelen kuyruk kısmı olan bir parçanın koptuğu veya ayrıldığı bildirildi.

C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isimden dikkat çeken açıklama: "Yükleme hatası varsa..."

Milli Savunma Bakanlığı bölgede kaza kırım incelemelerinin sabahın erken saatlerinde başladığını bildirirken kargo uçağının neden düştüğüne dair de sorulara cevap aranmaya başladı.

C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isimden dikkat çeken açıklama: "Yükleme hatası varsa..."

KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ?

TGRT Haber canlı yayının bağlanan uzmanlar konuya ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uçağın düşmesiyle ilgili şuan için net bilgiler vermenin İmkansız olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı İsmail Cingöz, "Uçağın hidrolik sistemde bir arıza olabilir, komuta sistemindeki arıza olabilir, elektronik bir arıza olabilir, uçakta kargo varsa bu kargonun bağlanma hatası olabilir" dedi.

C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isimden dikkat çeken açıklama: "Yükleme hatası varsa..."

YÜK VARSA YANLIŞ MI BAĞLANDI?

Bu uçakta yükleme varsa sabitleme hatası sonucu hızla geriye çarparak uçağı bölebileceğini belirten Cingöz, "Bu durum uçaktaki kontrol sistemlerine de zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

