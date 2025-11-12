Menü Kapat
14°
Market cinayetinin altından intikam çıktı! 'Bana yaptıkları zoruma gitti'

Adana'da market sahibinin tabanca ile vurularak katledildiği olayın detayları ortaya çıktı. Katil zanlısının bir gün önce bıçaklandığı ve intikam için cinayeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Zanlı verdiği ifadede "Bana saldırıp dövdüler, zoruma gittim. Bu nedenle marketine gidip vurdum" dedi.

Market cinayetinin altından intikam çıktı! 'Bana yaptıkları zoruma gitti'
Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette meydana gelen olayda, 20 yaşındaki M.K. husumetli olduğu 38 yaşındaki Emrah Tutal'a ait markete gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tutal'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Tutal, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. olay yerinden kaçtı.

Market cinayetinin altından intikam çıktı! 'Bana yaptıkları zoruma gitti'

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutal, ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın, bir gün önce parkta otururken Tutal ve arkadaşları tarafından darp edilip bıçaklandığı ortaya çıktı.

Market cinayetinin altından intikam çıktı! 'Bana yaptıkları zoruma gitti'

"YAŞADIKLARIM ZORUMA GİTTİ"

M.K. sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

