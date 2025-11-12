Menü Kapat
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı! Ödeme yapılmayacak

Kasım 12, 2025 09:33
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı! Ödeme yapılmayacak

Eski tip ehliyetlerin yenileme süresi 31 Ekim 2025’te dolmuştu. Sigorta şirketleri eski tip ehliyetle kaza yapan sürücüler artık 'ehliyetsiz' sayılacağını duyurdu. İşte kaza yapan ehliyetsiz sürücüleri bekleyen süreçler...

Eski tip ehliyetlerin yenileme tarihi 31 Ekim 2025’de doldu. Bu süre zarfında yenileme yapmayanlara ve eski tip ehliyet ile araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi uyarınca “geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanma” suçundan 12.978 TL’ye kadar para cezası uygulanacak. Ancak eski tip ehliyet kullananlar bir başka problemle daha karşı karşıya kalacak.

 

 

Ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alınmayacağı belirtildi. Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.

Sigorta sektörü temsilcileri eski tip ehliyet ile yapılan kazalarda ödeme yapılmayacağını belirterek, “Kaza tespit tutanağında eski tip ve geçersiz bir ehliyet bilgisi yer alıyorsa, sigorta şirketleri hasar dosyasını reddetme hakkına sahip.

Çünkü ehliyetsiz sürücü statüsüne giriyor. Kasko poliçeniz kendi aracınızda oluşan hasarı karşılamaz. Daha da önemlisi, trafik sigortası (zorunlu sigorta) karşı tarafın hasarını ödese dahi, sigorta şirketi bu tutarı hukuki yollarla (rücu) sürücüden tahsil etme hakkını saklı tutar” diyor.

Sigorta şirketlerinin bu konudaki tutumunun Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirten Avukat Ahmet Yavuzer, “Her sigorta poliçesi, sürücünün yasal olarak geçerli bir sürücü belgesine sahip olmasını öngören bir ‘asgari şart’ maddesi içerir. 

Eski ehliyetin geçerliliğini yitirmesiyle birlikte, sigorta şirketleri poliçeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten yasal olarak muaf olacaklardır. Bir diğer nokta da trafik sigortası kapsamındaki rücu davalarıdır. Zorunlu trafik sigortasının karşı tarafın hasarını ödemesinin ardından sigorta şirketleri, bu tutarı ‘ehliyetsiz araç kullandığı’ gerekçesiyle sürücüden talep etme hakkına sahiptir. 

KARŞI TARAFIN DA HASARINI ÖDEYECEK 

Bu durumda sürücü, hem kendi aracının hasarını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda karşı tarafın hasarını da ödemek mecburiyetinde kalacaktır” dedi.

