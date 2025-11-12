Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Eski tip ehliyetiyle kaza yapan yandı! Ödeme yapılmayacak

Ehliyetini yenilemeyen sürücünün sigorta şirketlerinden ödeme alınmayacağı belirtildi. Sigorta sektörü temsilcileri, poliçe şartlarının en temel maddesinin “sürücünün yasal olarak geçerli bir ehliyete sahip olması” olduğunu vurgulayarak, eski ehliyetin bu tarihten sonra geçersiz sayılacağını ve sürücüleri “ehliyetsiz” statüsüne düşüreceğini bildirdi. Bu uygulama, on binlerce liralık hasar masraflarının sürücünün üzerinde kalması anlamına geliyor.