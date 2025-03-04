İşçileri taşıyan servis kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

Manisa'da fabrika işçilerini taşıyan iki servis, kontrolsüz kavşakta birbirine çarptı. Kazada 19 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen kazada, fabrika işçilerini taşıyan Mevlüt Ç., idaresindeki minibüs, kontrolsüz kavşakta Hüsnü Ö.' idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki minibüs de savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve jandarma sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada yaralanan sürücüler ile 17 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı başka bir fabrikanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüde iki minibüsün, kavşakta çarpışması ve araçların savrulması yer alıyor.