Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İşe giderken dehşet yaşadı! Adımını atmasıyla kendini fosseptik çukurunda buldu

Antalya’da işe gitmek için evinden çıkan genç kız dehşeti yaşadı. Motosikletine binmek istediği sırada kapağı kırılan binaya ait fosseptik çukuruna düşen genç kızın çığlıkları mahalleyi inletti. Yağmur sularıyla dolan çukura düşen genç kız komşuların yardımıyla çıkarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 15:37

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde yaşanan olay korku dolu anlara neden oldu. İşe gitmek üzere evinden çıkan Fatma G.I., motosiklete binmek için yöneldiğinde dehşeti yaşadı. Eldivenlerini giyen genç kadın bastığı fosseptik çukurunun kapağının kırılmasıyla kendini çukurda buldu. Yağmur suları ile dolu fosseptik çukuruna düşen genç kız su yüzeyinde kalmak için çabalarken çığlık çığlığa kaldı.

İşe giderken dehşet yaşadı! Adımını atmasıyla kendini fosseptik çukurunda buldu

SESLERE KOMŞULARI KOŞTU

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yoldan geçen vatandaşlar Fatma G.I.’ya bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kadın vatandaşlar tarafından düştüğü fosseptik çukurundan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı. Üzeri şokta olduğu görülen genç kadın getirilen battaniyeye sarıldı. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G.I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İşe giderken dehşet yaşadı! Adımını atmasıyla kendini fosseptik çukurunda buldu

"BOĞAZINA KADAR SUYUN İÇİNDEYDİ"

Genç kadının yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşularından Lava Derviş isimli kadın, içerde çocukları ile birlikte otururken çığlık sesini duyduğunu ve dışarı çıktığında sesin çukurdan geldiğini belirterek, "Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım etti. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık" dedi. Genç kızın düştüğü kuyu tedbiren benzer bir olay yaşanmaması için apartman sakinleri tarafından araç lastiği ile kapatıldı.

İşe giderken dehşet yaşadı! Adımını atmasıyla kendini fosseptik çukurunda buldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
8 milyon TL'lik vurgun yapmışlar! Sahte polis ve savcılar gözaltında
Defne Samyeli sonunda patladı! ''Bu bir ihbar yazısıdır''
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.