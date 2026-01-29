İşe giderken dehşet yaşadı! Adımını atmasıyla kendini fosseptik çukurunda buldu

Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4351 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın bahçesinde yaşanan olay korku dolu anlara neden oldu. İşe gitmek üzere evinden çıkan Fatma G.I., motosiklete binmek için yöneldiğinde dehşeti yaşadı. Eldivenlerini giyen genç kadın bastığı fosseptik çukurunun kapağının kırılmasıyla kendini çukurda buldu. Yağmur suları ile dolu fosseptik çukuruna düşen genç kız su yüzeyinde kalmak için çabalarken çığlık çığlığa kaldı.

SESLERE KOMŞULARI KOŞTU

Genç kızın yardım çığlıklarını duyan komşuları ve yoldan geçen vatandaşlar Fatma G.I.’ya bir sopa uzatarak tutunmasını sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada genç kadın vatandaşlar tarafından düştüğü fosseptik çukurundan çıkartılarak güvenli bölgeye alındı. Üzeri şokta olduğu görülen genç kadın getirilen battaniyeye sarıldı. Verilen adrese gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Fatma G.I. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BOĞAZINA KADAR SUYUN İÇİNDEYDİ"

Genç kadının yardım çığlıklarını duyarak yardımına koşan komşularından Lava Derviş isimli kadın, içerde çocukları ile birlikte otururken çığlık sesini duyduğunu ve dışarı çıktığında sesin çukurdan geldiğini belirterek, "Motorunu çıkartıp işe gidecekti. İlk bastığı anda kız düştü. Koşup kıza bir sopa uzatıp yardım etti. Uzattığım sopayı tuttu, boğazına kadar suyun içerisindeydi. Nefes alamıyordu. Yoldan geçen birisi daha geldi, yardım etti çıkardık" dedi. Genç kızın düştüğü kuyu tedbiren benzer bir olay yaşanmaması için apartman sakinleri tarafından araç lastiği ile kapatıldı.