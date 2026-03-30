İSKİ verileri güncellendi: 30 Mart itibarıyla İstanbul’daki baraj doluluk oranı ne kadar oldu?

İSKİ baraj doluluk oranları 30 Mart 2026 itibarıyla yayımlandı. İstanbul’daki barajların doluluk oranları son ölçümlerle belirlenerek kamuoyuyla paylaşıldı. Verilere göre bazı barajlarda doluluk oranlarında artış görülürken, bazıları daha dengeli seyretti. Baraj doluluk oranları, şehir genelindeki su kullanım durumu açısından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor ve düzenli olarak takip ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak doluluk seviyelerinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Mart 2026 itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı %54,69 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %76,60
Darlık Barajı: %70,65
Elmalı Barajı: %94,37
Terkos Barajı: %40,49
Alibey Barajı: %46,29
Büyükçekmece Barajı: %39,81
Sazlıdere Barajı: %34,00
Istrancalar Barajı: %94,75
Kazandere Barajı: %59,08
Pabuçdere Barajı: %29,67