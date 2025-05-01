Isparta'da öğretmenden hayat kurtaran müdahale!

Isparta Selahattin Seçkin İlkokulu'nda derste bir şeyler atıştıran öğrenci, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu zor anlar yaşadı. Talihsiz öğrenci öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı...

Isparta'da Selahattin Seçkin İlkokulu'nda boğulma tehlikesi geçiren öğrenciye, öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrası yaptı. Merkez ilçesinde bulunan Selahattin Seçkin İlkokulu'nda, öğrenciler ders arasında atıştırmalık tükettiği sırada korku dolu anlar yaşandı.

SOLUK BORUSUNA KAÇTI

Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi Eylül Y.'nin soluk borusuna gıda maddesi kaçtı. Bir anda nefes almakta zorlanan küçük öğrenciyi fark eden sınıf öğretmeni Gözde Batmaz Akın, hızlıca müdahalede bulundu. Akın, Heimlich manevrası yaparak öğrencinin soluk borusundaki maddeyi çıkarmasını sağladı. Öğrencinin yeniden nefes almasıyla derin bir nefes alan sınıf arkadaşları ve öğretmen, büyük bir panik yaşanan olayın ardından rahatladı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğretmenin soğukkanlı müdahalesiyle öğrencinin hayati tehlikeyi atlattığı ifade edildi. Açıklamada, "Öğretmenimizi duyarlılığından ve bilinçli müdahalesinden dolayı tebrik ediyor, öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.