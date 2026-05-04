İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Son yağışlar barajlardaki su seviyelerini hareketlendirdi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,7 oldu.
Megakent İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağış hava etkili oldu. Özellikle dün gün boyu etkili olan yağışlı havanın ardından barajlarda doluluk oranı bir nebze olsun yükseldi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 71,7'ye yükseldi. Dün ise bu oran 71,35 olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan en dolu baraj yüzde 94,86 ile Ömerli, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 46,11'le Istrancalar oldu.
İSKİ'nin verilerine göre 4 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
|İstanbul Baraj Doluluk Oranları (4 Mayıs İtibarıyla)
|Genel Doluluk Oranı
|% 71,7
|Ömerli Barajı
|% 94,86
|Darlık Barajı
|% 89,37
|Elmalı Barajı
|% 94,37
|Terkos Barajı
|% 58,73
|Alibey Barajı
|% 67,28
|Büyükçekmece Barajı
|% 56,83
|Sazlıdere Barajı
|% 46,11
|Istrancalar Barajı
|% 46,83
|Kazandere Barajı
|% 60,08
|Pabuçdere Barajı
|% 60,34