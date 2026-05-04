 Şenay Yurtalan

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı! Son yağışlar barajlardaki su seviyelerini hareketlendirdi

İstanbul’da yağışlı geçen hafta sonunun ardından gözler baraj doluluk oranlarına çevrilmişti. Özellikle yıl sonunda yaşanan aşırı düşüşler megakenti susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bırakırken, İSKİ tarafından paylaşılan veriler yüzleri güldürdü.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 11:03
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 11:08

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) şehrin içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranlarını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,7 oldu.

GENEL DOLULUK ORANI YÜZDE 71,7

Megakent İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağış hava etkili oldu. Özellikle dün gün boyu etkili olan yağışlı havanın ardından barajlarda doluluk oranı bir nebze olsun yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 71,7'ye yükseldi. Dün ise bu oran 71,35 olarak kayıtlara geçmişti. Öte yandan en dolu baraj yüzde 94,86 ile Ömerli, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 46,11'le Istrancalar oldu.

TEKİL DOLULUK ORANLARI DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

İSKİ'nin verilerine göre 4 Mayıs itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

  • Ömerli Barajı: Yüzde 94,86
  • Darlık Barajı: Yüzde 89,37
  • Elmalı Barajı: Yüzde 94,37
  • Terkos Barajı: Yüzde 58,73
  • Alibey Barajı: Yüzde 67,28
  • Büyükçekmece Barajı: Yüzde 56,83
  • Sazlıdere Barajı: Yüzde 46,11
  • Istrancalar Barajı: Yüzde 46,83
  • Kazandere Barajı: Yüzde 60,08
  • Pabuçdere Barajı: Yüzde 60,34
