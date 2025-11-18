Menü Kapat
Yaşam
İstanbul Şile'de 21 mahalleye 'şap' karantinası

İstanbul'da Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahallenin koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındığını duyurdu.

İstanbul Şile'de 21 mahalleye 'şap' karantinası
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
16:45
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
16:45

'de İlçe tarafından yapılan kontroller sonucu bölgede tespit edildi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 21 mahalle 'koruma' ve 'gözetim' bölgeleri olarak altına alınırken, bölgedeki hareketleri de durduruldu.

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuya dair yapılan açıklamada karantina tedbirlerinin başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Şile'de 21 mahalleye 'şap' karantinası

Müdürlük tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, karantinaya alınan 21 mahalle içinde Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri "koruma bölgesi" ilan edildi. Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri ise "gözetim bölgesi" olarak belirlendi.

Öte yandan, yetkililer tarafından bölgedeki hayvan hareketlerinin durdurulduğu ve hastalığın kontrol altına alınması için gerekli tüm önlemlerin titizlikle uygulandığı dile getirildi.

