Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kuş gribi artık küresel sorun: Almanya'nın ardından İspanya'da da karantina kararı alındı

Almanya'nın ardından İspanya da kümes hayvanlarının kapalı tutulması kararını aldı. Avrupa genelinde artan kuş gribi vakaları endişe verici bir hal aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuş gribi artık küresel sorun: Almanya'nın ardından İspanya'da da karantina kararı alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 13:03

nedeniyle alarm durumuna geçti. 'da alınan karar İspanya'da da uygulanacak. Kuş gribi hastalığıyla mücadele kapsamında Tarım Bakanlığı açıklamalarda bulundu.

Ülkede yeni vakalara rastlanmasının ardından, yüksek riskli bölgelerde 10 Kasım'dan itibaren tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasının zorunlu olacağı bildirildi.

Kuş gribi artık küresel sorun: Almanya'nın ardından İspanya'da da karantina kararı alındı

ALMANYA'DA DA HAYVANLAR KAPATILDI

Bu yıl Avrupa Birliği () üyesi 27 ülkeden 15'inde görülürken, şimdiye kadar toplam 688 salgın bildirildi. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki sayı ise 189 olarak aktarıldı. Salgından en çok etkilenen ülke konumunda yer alan Almanya'da Ağustos'tan bu yana 58 salgın tespit edildi.

Almanya'nın bazı eyaletlerinde kümes hayvanlarını kapatma emri verildi. Kuzeydoğudaki Brandenburg eyaletinde 31 çiftlikte 500 binden fazla kuş itlaf edildi. AB'nin en büyük kümes hayvanı üreticisi Polonya ise 15 salgın bildirildi, ancak henüz herhangi bir karar alınmadı.

Kuş gribi artık küresel sorun: Almanya'nın ardından İspanya'da da karantina kararı alındı

''DURUM ÇOK ENDİŞE VERİCİ''

İrlanda Çiftçiler Birliği Ulusal Kümes Hayvanları Komitesi Başkanı Nigel Sweetnam, 3 yıl aradan sonra ilk salgını dün doğruladı ve tüm kümes hayvanlarının kapalı tutulmasını emretti. Sweetnam yaptığı açıklamada, "Kuş gribinin seyri tamamen değişti. Durum çok, çok endişe verici" ifadelerini kullandı.

KUŞ GRİBİ AVRUPA'YI SARDI

Fransa, kümes hayvanları çiftlikleri için ülke genelinde riskin "yüksek" olduğunu duyurarak alarm durumuna geçerken, Hollanda Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz ay bir kümes çiftliğinde salgın tespit ettiklerini ve bunun sonucunda 71 bin kümes hayvanının itlaf edildiğini ve kuşların kapalı tutulması yönünde bir emir verildiğini aktardı.

Kuş gribi artık küresel sorun: Almanya'nın ardından İspanya'da da karantina kararı alındı

BM'YE GÖRE KÜRESEL SORUN

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Genel Müdür Yardımcısı Beth Bechdol, Brezilya'da düzenlenen küresel çok sektörlü diyalogda, "Kuş gribi artık yerel bir tehdit değil, küresel bir sorun haline geliyor. Hiçbir ülke veya sektör bu tehdidi tek başına çözemeyecek. Başarısızlık seçenek değil. Bilime dayalı, pratik iş birliği, tarım-gıda sistemlerini, geçim kaynaklarını ve halk sağlığını korumak için hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya'da kümes hayvanlarına hapis hayatı! Kuş gribi salgını yayıldı, karantina kararı alındı
Avrupa'da kuş gribi alarmı: Rakamlar yarım milyona ulaştı!
ETİKETLER
#Almanya
#ab
#avrupa
#kuş gribi
#salgın
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.