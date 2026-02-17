İstanbul sokaklarına Ramazan heyecanı erken geldi! Görenler mest oldu

Fatih'te bulunan Fevzipaşa Caddesi görenleri mest etti! Fatih Belediyesi, ramazan ayına özel Fevzipaşa Caddesi'ni ışıklı yıldızlar ve hilallerle süsledi. Direkler arasına asılan hilal ve yıldız motiflerinin akşam saatlerinde ışıklarının yakılmasıyla caddede ramazan atmosferi oluşturuldu. Fevzipaşa Caddesi'ne kurulan ışıklandırmalar halkın beğenisini topladı.