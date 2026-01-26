İstanbul susuzluğa gidiyor! Uzmandan çok net açıklama: Maalesef rahat değiliz

Başkent Ankara’da su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. İzmir’de ise susuzluk sorununu çözmek amacıyla yapay yağmur için Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı. Daha birçok şehrin susuzluğun pençesinde kavrulduğu şu günlerde gözler yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan İstanbul’a çevrildi. Tgrthaber.com’a önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Toros, tablonun hiç iç açıcı olmadığını belirtti ve eldeki verilerin konuya endişeyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti. İşte susuzluk ile karşı karşıya kalmak istemeyen herkesin bilmesi gereken o detaylar…

“VERİLER ENDİŞEYLE YAKLAŞMAMIZI SÖYLÜYOR”

İstanbul baraj doluluk oranlarında geçtiğimiz aylara baktığımız zaman; barajlardaki su seviyesi Ekim ayında yüzde 22,96, Kasım ayında yüzde 18,38'e düştü. Aralık ayında ise yüzde 18,54'e kadar geriledi. Ocak ayının sonuna gelindiğinde ise yüzde 27’lere gelen su seviyesinde yüzde 10’luk bir artış bulunuyor.

2025 yılının verilerini değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros “Geçen yıl 31 Ocak'ta bu oran yüzde 52,56 idi. Şubat’ta yüzde 74, Mart ayında yüzde 79,99 oldu. Nisan'da da yüzde 81,23'e kadar çıktı. Yani geçen yıl Nisan ayına kadar bu yağışlar artmaya devam etmiş ki İstanbul'da bazen Nisan ayında bazen Mayıs, Haziran'a kadar artmaya devam edebiliyor.

Dolayısıyla şu anda yağışlı bir döneme geldik. Şu anda güzel yağışlar alıyoruz. Yeni sistemler de geliyor. Bu barajlardaki dolma hızla devam edecektir önümüzdeki günlerde. Ancak hala rahatlık var mı? Maalesef var diyemiyoruz. İşte rakamlar ortada. Geçen sene aralık ayındaki yağışımız %52 doluyken barajlarımız bugün sadece %27, yani neredeyse geçen yılın yarısı kadar suya sahibiz. Bunların hepsi endişeyle yaklaşmamızı söylüyor.” İfadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA SU KESİNTİLERİ OLACAK MI?

Ankara aylardır su kesintileri ile uğraşırken İstanbul’da da böyle bir durum yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Toros, kısa sürede sonuç getirecek önlemlerin önümüzdeki aylardaki durumu şekillendireceğine dikkat çekti.

“Şu anda maalesef rakamlar önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabileceğimizi gösteriyor. Önlem alınmadığı takdirde bunu yaşayacağız. Veya çok yoğun yağışlı sistemler gelmediği zaman önümüzde böyle bir riskle karşı karşıyayız. Çözüm de su kesintisi değil.” diyen Toros, “Kişi başı su kullanımında kademeli ücretlendirmeye geçerek halkı daha az kullanıma teşvik etme kampanyası yapılırsa ve fiyatlar gerçekten çok kademeli olarak artacak şekilde yapılırsa hep beraber fazla ücret ödememek için su tasarrufuna gideriz ve İstanbul bu krizi atlatabilir.

Bir diğer nokta da yağmur hasadı ve kullanılmış suyun tekrar kullanılmasını sağlayan gri sus sistemleri var ancak bunlar bugün ve yarın olacak bir şey değil. Bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Aksi takdirde her sene bunu konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.” İfadelerini kullandı.

"BARAJLAR YÜZDE YÜZ DOLU OLSA BİLE İSTANBUL’A YETMİYOR"

Bugün yüzde 20’lerde olan baraj doluluk oranlarının yüzde yüz olsa bile İstanbul’da yetmediğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros su tasarrufuna acil şekilde geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kış aylarında İstanbul’da barajlardan günlük 3 milyon metreküp verildiğini belirten Toros, bunun yaz aylarında 3,5 milyon metreküpe çıktığını söyledi. Uzman isim “İSKİ barajlarının toplam kapasitesi yaklaşık 870 milyon metreküp. Yani tam barajlarımız dolu olsa bile 870 milyon metreküp su alabiliyor. Ama 2025'te 1.173.000.000 metreküp su kullanılmış. Bu rakam önümüzdeki yıl daha da artacak. Baraj kapasitesi ile kullanılan su miktarı arasında ciddi bir fark var. Ve bu fark ancak Melen Çayı ve Yeşilçay’dan taşınan sularla kapatılabildi.” şeklinde konuştu.