Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

İstanbul susuzluğa gidiyor! Uzmandan çok net açıklama: Maalesef rahat değiliz

İstanbul’da yılbaşından bu yana aralıklı olarak yağan kar ve yağmur, barajlardaki su seviyesini yükseltti. İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre ise kent genelindeki barajların toplam doluluk oranı 27,14’e ulaştı. Ancak her ne kadar yükselse bile bu oran son 10 yılın en düşük seviyesinde. Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Tgrthaber.com’a yaptığı açıklamada İstanbul’u bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti. Barajların yüzde 100 dolu olsa bile kente yetmediğinin altını çizen uzman isim ciddi uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul susuzluğa gidiyor! Uzmandan çok net açıklama: Maalesef rahat değiliz
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 15:56

Başkent Ankara’da su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. İzmir’de ise susuzluk sorununu çözmek amacıyla yapay yağmur için Bakanlığa başvuru yapıldığı açıklandı. Daha birçok şehrin susuzluğun pençesinde kavrulduğu şu günlerde gözler yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan İstanbul’a çevrildi. Tgrthaber.com’a önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Toros, tablonun hiç iç açıcı olmadığını belirtti ve eldeki verilerin konuya endişeyle yaklaşılması gerektiğini kaydetti. İşte susuzluk ile karşı karşıya kalmak istemeyen herkesin bilmesi gereken o detaylar…

İstanbul susuzluğa gidiyor! Uzmandan çok net açıklama: Maalesef rahat değiliz

“VERİLER ENDİŞEYLE YAKLAŞMAMIZI SÖYLÜYOR”

İstanbul baraj doluluk oranlarında geçtiğimiz aylara baktığımız zaman; barajlardaki su seviyesi Ekim ayında yüzde 22,96, Kasım ayında yüzde 18,38'e düştü. Aralık ayında ise yüzde 18,54'e kadar geriledi. Ocak ayının sonuna gelindiğinde ise yüzde 27’lere gelen su seviyesinde yüzde 10’luk bir artış bulunuyor.

2025 yılının verilerini değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros “Geçen yıl 31 Ocak'ta bu oran yüzde 52,56 idi. Şubat’ta yüzde 74, Mart ayında yüzde 79,99 oldu. Nisan'da da yüzde 81,23'e kadar çıktı. Yani geçen yıl Nisan ayına kadar bu yağışlar artmaya devam etmiş ki İstanbul'da bazen Nisan ayında bazen Mayıs, Haziran'a kadar artmaya devam edebiliyor.

Dolayısıyla şu anda yağışlı bir döneme geldik. Şu anda güzel yağışlar alıyoruz. Yeni sistemler de geliyor. Bu barajlardaki dolma hızla devam edecektir önümüzdeki günlerde. Ancak hala rahatlık var mı? Maalesef var diyemiyoruz. İşte rakamlar ortada. Geçen sene aralık ayındaki yağışımız %52 doluyken barajlarımız bugün sadece %27, yani neredeyse geçen yılın yarısı kadar suya sahibiz. Bunların hepsi endişeyle yaklaşmamızı söylüyor.” İfadelerini kullandı.

İstanbul susuzluğa gidiyor! Uzmandan çok net açıklama: Maalesef rahat değiliz

İSTANBUL’DA SU KESİNTİLERİ OLACAK MI?

Ankara aylardır su kesintileri ile uğraşırken İstanbul’da da böyle bir durum yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Toros, kısa sürede sonuç getirecek önlemlerin önümüzdeki aylardaki durumu şekillendireceğine dikkat çekti.

“Şu anda maalesef rakamlar önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabileceğimizi gösteriyor. Önlem alınmadığı takdirde bunu yaşayacağız. Veya çok yoğun yağışlı sistemler gelmediği zaman önümüzde böyle bir riskle karşı karşıyayız. Çözüm de su kesintisi değil.” diyen Toros, “Kişi başı su kullanımında kademeli ücretlendirmeye geçerek halkı daha az kullanıma teşvik etme kampanyası yapılırsa ve fiyatlar gerçekten çok kademeli olarak artacak şekilde yapılırsa hep beraber fazla ücret ödememek için su tasarrufuna gideriz ve İstanbul bu krizi atlatabilir.

Bir diğer nokta da yağmur hasadı ve kullanılmış suyun tekrar kullanılmasını sağlayan gri sus sistemleri var ancak bunlar bugün ve yarın olacak bir şey değil. Bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Aksi takdirde her sene bunu konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.” İfadelerini kullandı.

İstanbul susuzluğa gidiyor! Uzmandan çok net açıklama: Maalesef rahat değiliz

"BARAJLAR YÜZDE YÜZ DOLU OLSA BİLE İSTANBUL’A YETMİYOR"

Bugün yüzde 20’lerde olan baraj doluluk oranlarının yüzde yüz olsa bile İstanbul’da yetmediğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros su tasarrufuna acil şekilde geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kış aylarında İstanbul’da barajlardan günlük 3 milyon metreküp verildiğini belirten Toros, bunun yaz aylarında 3,5 milyon metreküpe çıktığını söyledi. Uzman isim “İSKİ barajlarının toplam kapasitesi yaklaşık 870 milyon metreküp. Yani tam barajlarımız dolu olsa bile 870 milyon metreküp su alabiliyor. Ama 2025'te 1.173.000.000 metreküp su kullanılmış. Bu rakam önümüzdeki yıl daha da artacak. Baraj kapasitesi ile kullanılan su miktarı arasında ciddi bir fark var. Ve bu fark ancak Melen Çayı ve Yeşilçay’dan taşınan sularla kapatılabildi.” şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'daki susuzluk sorununda Bakan Yumaklı'dan net yanıt: 'DSİ değil belediye sorumlu'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milyonlarca vatandaş susuzlukla karşı karşıya! Göl çekildi, kayıklar karaya oturdu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.