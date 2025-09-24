İstanbul trafik yoğunluğu haritası! Araçlar santim santim ilerliyor

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Megakentin her iki yakasında, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı kesimlerinin yanı sıra ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu arttı.

ZİNCİRLİKUYU'DAN OKMEYDANI'NA KADAR UZANIYOR

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar sürüyor. Haliç Köprüsü girişinden itibaren ağır ilerleyen trafik, Bakırköy'e kadar etkili oluyor. Avcılar'da, D-100 kara yolunun Edirne yönünde trafik akıcı seyrederken Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

SÜRÜCÜLER GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe–Hasdal arası ile Kemerburgaz ayrımında sürücüler güçlükle ilerliyor. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik artarken, bu köprülere bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor. D-100 kara yolunun Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca kesimlerinde yoğunluk giderek artarken, TEM Otoyolu'nun Ümraniye ve Çavuşbaşı mevkilerinde trafik adeta durma noktasına geldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'İ GÖRDÜ

Sahil yollarında ise her iki yakada da trafik, otoyollara kıyasla daha akıcı seyrediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 71, kent genelinde ise yüzde 67 olarak ölçüldü.